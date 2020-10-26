偕夫行山 智障婦取水失蹤　

失蹤49歲婦人廖偉蘭（圖），高約1.56米，重約50公斤，肥身材，圓面形，黃皮膚及蓄短黑髮。她最後露面時穿白色短袖上衣、黑色長褲、黑白色帆布鞋及攜有一支行山杖。任何人如有消息或曾見該女子，請致電3661 1176或5443 5193與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

消息稱，廖婦前日下午與丈夫往沙田作壆坑新村後山行山，其間丈夫休息，廖婦持一個細瓶疑到附近山溪取水，惟個多小時仍未折返，丈夫遍尋不果，至晚上通知兒子報警。消防及民安隊接報上山通宵搜索，政府飛行服務隊及搜索犬亦出動協助。據了解，夫婦居於水泉澳邨，平日會到附近行山，廖婦亦熟悉環境。

其幼子表示，母親約6年前曾走失，當時她用八達通卡乘車到別處，其後警方尋回，事後家人收起其八達通以防走失。近日家人為她辦理殘障人士八達通，故懷疑她乘車到其他地方。她除血壓偏高，身體狀况良好，平日會在附近買菜，家人亦讓她獨自外出。