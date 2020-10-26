條件未獲覆 潘母取消晤警

警方日前聯絡潘母，原約定昨早11時會面，警方安排負責調查陳同佳洗黑錢案的東九龍總區重案組會見潘母，以了解其需要。

重申須允與台談 晤「話事人」

潘母前日提出，在會面前要弄清楚，港警會否與台警商談及會見潘母的警員有否足夠權力下決定。潘母透過中間人稱，至昨日會面前警方對上述要求仍「不理不睬」，故取消會面。

潘母稱，警方昨午曾兩度致電，又於WhatsApp要求她聯絡，她以身體不適為由拒絕回電，又要求警方「經傳媒」回覆她的會面要求。潘母重申要求警方坐下與台協商，且會面的警方代表在事件中需「話得事」，又拒絕取回女兒遺物，要求警保管並盡快與台警移交資料。

警：須台允入境始有進展

警方不評論會面安排細節，稱一直積極與潘母跟進及保持溝通，又說與台灣警務單位一直透過警務合作機制處理案件，若潘母想將港方聯絡人員資料交予台警，港警樂意向潘母提供相關資料。警方說，唯有台方容許陳同佳入境，事件才能有發展，若陳原則上獲批入境，兩地即可透過警務合作機制研究及安排陳同佳赴台行程。

保安局重申，「自動投案和司法協助是兩回事」，司法協助並非接受投案的先決條件，而本港有關司法協助的條例不適用於台灣，政府不能違反法例。