林鄭最快下周一上京 曾國衞數局長同行 回程訪灣區城市

【明報專訊】特首林鄭月娥早前宣布推遲發表《施政報告》，先上北京爭取政策，結果10月未能成行惹起揣測。據了解，林太最快下周一率領包括政制及內地事務局長曾國衞等數名局長上京，行程料五六日，包括拜會部委等，並計劃回程到訪大灣區城市繼續商談。林太早前表示，希望上京商討新的惠港政策，有望納入任內第四份《施政報告》，包括金融、科創和機場與航空業等交通領域，亦涉及民生問題。
張建宗：港融入國家 非邊緣化
另外，政務司長張建宗昨於網誌稱，香港融入國家發展大局並非要將香港「內地化」和「邊緣化」，而是讓香港繼續發揮「一國兩制」獨特優勢。他又說，大灣區為港青提供一條就業和事業發展的新跑道，港府亦會支持在大灣區創業，籲青年保持開放包容和良性競爭心態，親身了解國家發展。
張建宗說，大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，可望不久未來超越紐約和東京成為世上最大灣區。香港與深圳作為大灣區四大中心城市其二，是區域發展的核心引擎，各有優勢，可互補不足，「強強聯手」。
撥1億支援青年灣區創業
張建宗引述國家主席習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會講話，強調要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業及生活。張說，港府會撥款推出資助計劃，包括青年發展基金撥逾1億元，為青年提供創業支援；以及成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，建立交流平台，支持在大灣區創業港青。
全國人大常委譚耀宗昨於港台節目稱，深圳有不少地方發展得好，但香港亦有優勢及特點，包括擁有很好的金融系統及基礎，深圳暫時不可替代，認為中央無意邊緣化香港。