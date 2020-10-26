林鄭最快下周一上京 曾國衞數局長同行 回程訪灣區城市

張建宗：港融入國家 非邊緣化

另外，政務司長張建宗昨於網誌稱，香港融入國家發展大局並非要將香港「內地化」和「邊緣化」，而是讓香港繼續發揮「一國兩制」獨特優勢。他又說，大灣區為港青提供一條就業和事業發展的新跑道，港府亦會支持在大灣區創業，籲青年保持開放包容和良性競爭心態，親身了解國家發展。

張建宗說，大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，可望不久未來超越紐約和東京成為世上最大灣區。香港與深圳作為大灣區四大中心城市其二，是區域發展的核心引擎，各有優勢，可互補不足，「強強聯手」。

撥1億支援青年灣區創業

張建宗引述國家主席習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會講話，強調要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業及生活。張說，港府會撥款推出資助計劃，包括青年發展基金撥逾1億元，為青年提供創業支援；以及成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，建立交流平台，支持在大灣區創業港青。

全國人大常委譚耀宗昨於港台節目稱，深圳有不少地方發展得好，但香港亦有優勢及特點，包括擁有很好的金融系統及基礎，深圳暫時不可替代，認為中央無意邊緣化香港。