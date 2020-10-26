調查：94%醫局員工反對重聘退休管理層

公共醫療醫生協會、醫院管理局職工總會等6個醫護工會，在上月29日至本月24日以網上問卷訪問894名醫管局員工，結果顯示，87%員工認為重聘退休管理級人員續任管理高職，對工作環境及晉升機會有壞影響；94%受訪者不同意重聘退休管理級人員；而表示不同意的員工中，92%認為有關做法易造成專權、勾結等，亦有85%稱此舉阻礙員工晉升，打擊士氣。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，重聘退休員工原意是解決前線人手短缺問題，她批評局方重聘退休管理級人員是「搬龍門」。醫院管理局職工總會主席林娟要求局方叫停重聘退休管理級人員的政策，又稱新界東及九龍中醫院聯網總監即將退休，冀局方交代上述職位招聘程序及應徵人數。

醫管局發言人回覆稱，退休員工可經「特別退休後重聘計劃」或「退休後重聘機制」重新受聘，根據後者，退休員工可投考公開予外界應徵者的職位空缺，而聯網總監必須對外公開招聘。發言人又說，聯網總監職位申請人需經遴選委員會面試，所有合資格申請人的遴選條件及程序一致。