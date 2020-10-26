市建試健康碼稱成功 促港府向公眾解說早日應用

韋志成稱，知悉港府早前已完成香港健康碼籌備工作，認為在本地不明源頭個案仍未清零、失業率高達6.4%下，相信只要市民理解非常時期需以非常手段處理，以務實態度看待健康碼對加強社會抗疫、協助經濟逐步復原下，可促成健康碼早日應用。

由市建局自行研發的健康碼程式，已於本月9日開始運作。韋說，市建局本月中啟動旺角山東街重建項目，並展開凍結人口調查，調查員均在手機安裝程式，並佩戴連接程式的電子手環，以避免進入有病毒傳播風險的建築物。

他說，至今約110名調查員安裝程式，初步顯示程式運作大致正常，共發送350次風險提示信息予調查員，並引述有員工稱信息有助他們調整步行路線，避免接近確診大廈；又稱其間未有發生任何資料外泄或駭客入侵，所有行程數據及個人資料最快11月銷毁。

韋志成認為，今次局方的健康碼程式在凍結人口調查中實試成功，目前正改善新版本程式，預計最快11月底可提供予其他員工按需要選擇使用。

（疫情第三波）