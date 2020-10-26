連續兩日現不明確診 稱社區仍有傳染源 專家：放寬防疫 健康碼更難推

增6確診 1宗源頭不明

衛生防護中心昨公布增6宗確診，5宗輸入個案，全沒病徵。當中34歲男患者（第5292宗）為貨機機組人員，10月23日從美國到港，入住愉景灣酒店檢疫；36歲女子（第5294宗）為菲傭，10月13日從菲律賓到港，於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。其餘患者由法國、巴基斯坦及愛爾蘭抵港。

居將軍澳富康花園9座的42歲男子感染源頭不明，中心前日已公布部分細節，因無其他源頭不明個案，當局昨沒舉行記者會。患者於上環兆英商業大廈任文職，在10月20日喉嚨痛，翌日向上環醫生馮國山求診。初步調查顯示，該私家醫生曾向病人表達提供樣本瓶作檢測，但病人表示已預約翌日（22日）到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所求診，並在該處提交樣本。患者於23日交回深喉唾液樣本，翌日、即病發後4日確診。

林鄭：控疫前提下逐步恢復經濟活動

另外，行政長官林鄭月娥昨在網上發表抗疫9個月的文章，她表示本港疫情大致穩定，在有效控制疫情的前提下，可逐步恢復較多經濟及社區活動。對社區仍未切斷傳播鏈，她形容「一宗都嫌多」，加上進入秋冬季節，病毒或變得活躍，籲社會保持警覺。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，連續兩日出現源頭不明個案，顯示社區仍有傳染源，若目前放寬措施，恐令疫情升溫，日後更難推健康碼。他說第三波疫情滲入社區，導致源頭不明個案一直「搵唔晒」。

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨在港台節目《給香港的信》中稱，長者是疫情中最無辜的一群，他們沒參加多姿多彩的社交聚會，沒外出旅遊、沒從經濟活動中得益，卻最多人染病，甚至死亡。即使沒感染，長者亦要在深宵從院舍帶到檢疫中心。然而，港府官員既沒道歉、也沒慰問，連檢討院舍及社區安老服務的承諾也沒有。

明報記者

（疫情第三波）