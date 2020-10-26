葉建源評「黨委港大副校人選」 Now TV陳鐵彪抽起內容

本報多次致電陳鐵彪 未獲接聽

發言人稱消息未確定不宜揣測評論

Now TV新聞及財經資訊副總裁李偉亮接受查詢時，着記者引用「now（Now）新聞部發言人」表示，上周五新聞播出後，得悉部分內容仍需進一步核實，港大校方也在回應中指出媒體報道有誤，而當日新聞部已播出主要信息，「不合適在未確定的消息上再加揣測性的評論」；他又表示，新聞部之後繼續更新及報道相關新聞，包括昨日葉建源的電話訪問。

消息：新聞部沒發言人 質疑不代表該台

惟消息人士稱，Now新聞部沒有「發言人」一職，上述回應沒有諮詢公司內所有高層及採主，質疑李偉亮不能代表該台。「眾新聞」昨早曾向陳鐵彪查詢，引述陳回覆稱，「我認為不適合咪落架囉」。

Now新聞台在當日《深宵新聞》節目引述消息報道，清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦出任港大副校長，清華大學網頁曾指申是黨委委員；緊接分別播出港大校方及議員葉建源回應，葉提到非歧視某一背景，但倘黨員身分影響其大學工作、做法等，便會影響學術自由及大學發展。

據了解，陳鐵彪前日（24日）凌晨零時許致電採訪主任，要求抽起葉建源的回應，至前日早上再要求將葉回應的報道從Now新聞台手機應用程式下架。該台昨續報道港大副校長任命事宜，包括葉建源的電話訪問，葉稱副校長人選是否黨委或黨員現有不同說法，認為當事人或港大校方需明確交代。

港大校委會周二將開會討論並表決副校長任命，校委會本科生代表李梓成說，已聯絡校委會秘書要求延後開會，惟未獲答覆，他或會直接聯絡校長張翔。李透露，有其他校委擔心若通過兩名副校長人選任命，或影響港大的學術發展及形象。

港大學生會昨晚發出聯署聲明，就兩名副校長任命提出三大訴求，包括延後委任直至校委會盡職調查是次遴選委員會之利益衝突及候選人之背景資料，並公開調查報告；公開遴選委員會成員名單及相關遴選準則；申作軍以書面向學生及公眾作政治申報。