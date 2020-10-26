稱原獲告知免搭建費 今變七折 書商悔參加12月書展

書商：職員口頭承諾 現或需付百萬

早前貿發局讓7月書展參展商選擇是否參與12月書展，上周二則安排參展商再抽籤選擇位置。有參展商稱，早已根據早前攤位位置作設計，不滿要再抽籤揀位；且7月時斥資逾百萬元搭建費，但貿發局突宣布延後書展，當時有貿發局職員說因參展商尚未正式「收場」，故毋須支付搭建費。

不過，該展商稱貿發局本月中突提出3種收價模式，包括向早前表明不繼續參與12月書展的展商追收7月書展的七成攤位搭建費；另向參與12月書展的展商收取7月及12月兩場書展的七成搭建費，若展商承諾參與明年書展，明年即享攤位搭建費八折優惠。該展商聞言稱「絕對後悔」並大失預算，現在隨時要應付7月及12月兩次書展、合共逾百萬元搭建費用。

貿發局：從未承諾 善意提供折扣

貿發局回覆稱，7月因疫情急劇惡化，書展無法如期舉行，以書面方式知會各參展商，並明確表明根據「展覽會規則」，未能賠償個別展商因參展產生的費用及損失，且從未承諾攤位搭建費可豁免；而參加展覽會的展商一直需支付攤位搭建費，此乃業界慣常安排。而體恤中小企困難，貿發局出於善意，為各繼續參展的展商提供攤位搭建費優惠。

貿發局續說，12月書展各項籌備正進行，已向展商公布各項參展條款，包括攤位分配辦法、各項收費及優惠的細節，讓他們考慮及因應需要自行決定是否參加。貿發局早前稱需在新展期前一個月（即11月16日），按實際情况及風險評估，審視書展會否如期舉行；並於書展開幕前一周做進場前最後評估及決定，盡量避免令參展商有額外開支。