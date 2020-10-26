槍會山坡清出80袋射擊垃圾 環團：仍留大量鉛粒 促訂定期清理措施

綠惜地球：聞月初跨部門開會商行動

綠惜地球去年5月揭發，大帽山近川龍的香港槍會附近山坡及引水道出現大量霰彈槍子彈鉛珠、膠塞及飛靶碎片，矛頭直指槍會。事件牽涉多個部門，但只有水務署票控槍會，案件7月被裁定罪名不成立，射擊垃圾則一直無人清理。

綠惜地球上周四及周五重返槍會附近山坡，目睹逾10名工人撿拾膠塞並放入黑色垃圾袋，現場堆放逾80個垃圾袋。綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝形容，經過該組織揭發和投訴，促成政府部門和槍會踏出承擔責任的第一步。

憂重開後污染重臨 譚凱邦促關場

不過，楊日輝稱現場仍有大量直徑1至3毫米的鉛粒，認為地政總署應協調其他部門，界定污染範圍，要求槍會制訂預防及定期清理措施，地政總署亦應按地契條款執法。荃灣區議員譚凱邦要求槍會關閉飛靶場，否則清理完但日後靶場重開，仍會有射擊垃圾射上附近山坡。

地署：槍會稱已展開清理 倘違地契會執法

地政總署稱，因應槍會用地位於集水區，部分位處大欖郊野公園範圍，地契亦有條款規定業權人就土地使用須符合相關法例及部門要求，葵青地政處已去信提醒槍會需妥善清理其射擊殘餘物，而槍會於9月初回覆稱已暫停於用地內進行射擊活動，並已展開清理射擊殘餘物及加建圍欄，以防止射擊殘餘物流出槍會範圍。

水務署表示正尋求法律意見，若有證據證明有人違反《水務設施條例》，該署會向相關者採取法律行動。環保署稱會繼續與地政處就地契跟進工作保持溝通，如有需要，該署會提供土壤取樣及檢測的技術意見。