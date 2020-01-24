水務署智能監測系統 測出400水管滲漏

黃偉綸表示，香港供水管網由總長度超過8000公里的水管組成，大部分埋在地下，且香港的山丘地形導致供水水壓較其他城市高，加上道路交通及工程頻繁，為地下水管帶來不少干擾，增加水管爆裂或滲漏風險。

水務署高級工程師（漏損管理）張鈞碩表示，「智管網」把食水管網絡分成多個獨立監測區域，然後利用監測和感應設備，收集水流量、水壓等數據，再利用電腦分析，持續監察供水管網有否滲漏。

水務署去年透過「智管網」偵測到400個食水管滲漏點，並已完成維修，有效減少食水流失。該署未來會引入更多先進測試技術，例如利用內置測漏裝置的球形浮水儀器，沿水流方向於水管內為漏水位置定位。資料顯示，2018及19年政府水管滲漏率約15%。

除政府供水網絡，一些屋苑私人地下公用喉管亦因日漸老化而可能滲漏，香港物業管理公司協會前會長譚國榮表示，「智管網」協助業主及早察覺，水務署並提供適切技術支援，協助物業管理公司跟進。