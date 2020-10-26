油麻地停車場明年拆 市民留影「駕車捐山窿」

傍晚時分，不少攝影發燒友帶同長短鏡頭登上8樓頂層及停車場，伴隨一旁廟街傳來的老歌，憑欄眺望夕陽。陳先生傍晚駕車到來拍照，他因工作關係，不時需要在此泊車。

陳先生稱，政府停車場買少見少，路旁泊車位往往時租逾30元，而且難覓空位，但在油麻地停車場大廈，私家車時租不超過20元；他不反對拆卸計劃，但認為該處應重建車位。

街坊倡建社區設施 預留車位

停車場頂層曾用作政府部門辦公室，地下目前是油蔴地公共圖書館，平日吸引不少學生、街坊「打躉」，包括居於附近逾20年的梁先生。他稱停車場破舊，支持拆卸重建，但認為應用以興建社區設施。他特別提到發展的同時要預留停車位，因該區車位供不應求，以他居住的文昌街為例，樓下經常停泊平排三四行車，對居民帶來困擾，「有時候車來就麻煩一點，你行過看不到車從彎位駛出來」，故他有時會「兜路走」。

停車場大廈至今落成50年，提供約770個車位，早在20多年前馮先生已在此泊車。他昨午獨自前來拍照，稱平日也會駕車經過加士居道天橋，對「駕車捐山窿」並不陌生，「出尖沙嘴吃飯就泊中間道停車場；出油麻地吃飯就泊這裏（油麻地停車場大廈）」。他說，若停車場大廈拆除，便要到商場停車場泊車，變相被迫在商場消費。

「既想發展 又想保獨特設計」

馮先生憶述曾與家人競猜，究竟是先有行車天橋還是先有停車場大廈，最終得知第一期大廈早於天橋建成。他稱大廈設施較殘舊，兩年前人流複雜，樓梯間更有棄用針筒。對於大廈將拆除，他心情矛盾，「既想它發展，但又想到這是香港獨特的設計」。