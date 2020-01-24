本研社：新建屋疑套丁 兩年804幢

地署兩年183宗轉介執法部門

地政總署回覆，分區地政處會把合理懷疑「套丁」個案轉介執法部門刑事調查，若查明屬實會檢控。據記錄，2018年至今年9月，共183宗懷疑套丁個案轉介執法部門跟進。

本研社繼2018年後再發布「新界套丁研究報告」，透過電子地圖衛星圖像及實地觀察，按6項特徵包括屋苑是否3幢或以上、建築風格相近、分佈一致、有圍牆包圍、屋苑式管理及有屋苑名稱；以及按建屋範圍有否獲批「免費建屋牌照」等，調查2018年至今年3月新建疑似套丁丁屋數目。

倡設制裁名單 違規撤全村申請

調查發現，各區新增804幢疑似套丁丁屋，散落134個屋苑，即過去兩年平均每日有一幢；其中以元朗最多，涉512幢，佔新增總數約64%，集中八鄉、十八鄉及新田鄉。而全港疑似套丁丁屋總數亦增至逾1.05萬幢。

本研社成員黃肇鴻說，其中元朗大棠村過去一年新建20多幢丁屋，建築風格相近，查冊後發現該處地段被分割多幅小型地塊，由一本地公司2008年持有，2010年將地段以30多萬元低價名義上轉讓予男丁，該公司之前有曾任職發展商人士擔任秘書，後再由各男丁申建丁屋，於過去約一年先後落成，質疑做法已呈現「套丁」迹象。

黃認為，現時丁屋政策被濫用以「套丁」手法作地產發展，背後是政府多年放任造成，批評政府監察及執法不力，促請當局在丁屋申請每個環節把好關，拒絕懷疑套丁申請。他建議政府訂立「疑似套丁鄉村管制名單」，每年檢視一次，若發現新建丁屋出現事先籌劃轉售情况則暫停批出申請，甚至參考1973年做法，取消整條鄉村所有進行中的丁屋申請以阻嚇。

地署：現接申請會主動問套丁

地政總署稱，為加強打擊懷疑「套丁」個案，去年12月底起分區地政處處理丁屋申請時，均主動向申請人提出有否涉「套丁」問題，要求所有人於申請處理階段就這些問題和事宜陳述，而非如過往處理申請期間收到「套丁」投訴後再跟進。署方重申，若任何人透過虛假陳述或詐騙行為騙取審批，屬違法行為。