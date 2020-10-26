撐12港人網上集會 家屬批內地港府互卸責任

「12港人關注組」發起的全球聲援行動以香港為終站，昨晚8時舉行歷時約兩小時的網上集會，多名12港人的家屬、本土派或抗爭派成員何桂藍、朱凱廸、黃之鋒等、海外支持者如林榮基、台灣組織代表等亦有發言，其facebook直播於高峰期有近9000人同時收看。

光時港獨旗幟 片段打格

網上集會中又播放連日全球38個城市聲援行動的影片及照片，以示國際支持，部分海外支持者出席當地集會時手持及揮舞「光復香港，時代革命」及「港獨」旗幟，該些旗幟在網上集會中被打格模糊處理。前香港眾志秘書長黃之鋒表示，是次集會是「國安法」實施後首次全球動員，證明在惡劣環境下，「世界都仍未放棄關注香港」，相信國際呼應源自港人一直努力。

關注組成員鄒家成宣讀聲明，稱12港人被中國秘密關押及政治打壓，12人基本權利被剝奪，要求中國政府釋放12人回港，確保政治犯權利，包括自行選擇律師、接受醫療及對外通訊，又促請全球各地政府就事件向內地表達關注。