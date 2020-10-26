流亡女生：德警登門稱港問庇護 獲批難民身分 憂港家人被騷擾

港警稱不作評論

本報就事件向香港警方查詢，警方表示不作評論。

Elaine獲德國難民庇護的消息上周傳出後，她一口氣在48小時內做了10個訪問。她說，在受訪後兩三日，德國警察登門找她，稱香港警察詢問德方，她是否已獲難民庇護。Elaine表示，不確定德方會否把資料交予香港警方，只能肯定她不會被移送香港。

Elaine相當擔心在港家人情况，接受本報訪問前仍在處理家事，亦拒絕透露太多與家人有關的情况，怕有人上門騷擾，她提醒家人不要接聽陌生來電，亦不要開門予不認識的人。

數句道別匆匆離家 帶慣用筷子家門鑰匙

她說去年11月決定流亡離家的清晨，家人都不知她的計劃，早上和母親說了幾句話，帶上幾件有紀念性的T恤、在家慣用的筷子，出門時帶上鑰匙，就關門離去。Elaine說，當時只認為鑰匙重要，一定要帶在身，「沒有預過要回來，只是覺得重要，當然都希望有一日可以開番道門」。

為免個人身分及家人被發現，離港後沒有與親友聯絡，直至在德國確認安全後才報平安，「初時不報平安都很大壓力，但到報平安時卻不知怎樣解釋，亦知他們很擔心，但即使看到他們的信息，都無法詳細回應」。她至今仍不敢在社交媒體現身，保持低調以保護家人，但一直都有在社交媒體看新聞，了解香港情况。

本來尚有不足一年就大學畢業，Elaine已有不少規劃和目標，惟流亡決定打亂人生大計，在難民營期間亦遭受性侵和經歷情緒問題，她曾想過若仍然留在香港會怎樣，但說「自己決定的事要負責任，不能再想回頭」。她期望盡快完成德語課程，考入德國的大學，但長遠發展仍未有想法。

她感謝德國及在獲得難民庇護路上所有協助她的人，長遠亦希望德國可以推出「救生艇」計劃，方便港人申請庇護，容易留下讀書及工作的政策。

明報記者 鍾妍