【明報專訊】歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳(Thomas Gnocchi)今年9月抵港履新,但他首度訪港,則要追溯至回歸前的1990年代,他曾先後四度來港,形容香港是他相當熟悉、欣賞的城市,「很高興可以來到香港,這是我非常熱愛的城市(It's delighted to be in Hong Kong. It's a city I very much love)」。他過往亦曾兩度在中國內地居住,包括曾就讀天津大學,對上一次居於中國內地為2000年至2003年,除母語意大利文、英語外,他亦懂說法文及普通話等,並能閱讀簡體字。