稱推普選可增港府支持度

高宇馳亦表示,《基本法》當中提及普選,認為這可增加香港政府的認受性及支持度,「我們看不到無法推行選舉改革的原因(We see no reason why can't go ahead with such a reform)」。被問到是否認為任內可見到政改,高宇馳稱須待當局推動,但冀看到各方就此對話。

翻查資料,歐盟曾於《年度香港報告》當中提及,鼓勵香港、中央政府推行基本法所列明的政改,認為可給予特區政府更多支持、認受性,亦可解決社會、經濟挑戰等。政府當時回應表示,普選必須建基於「一國兩制」原則及符合基本法,並稱在2014/15年曾就普選進行兩輪廣泛公眾諮詢,共用20個月處理議題,「但最後因為非法的佔中行動而無法向前邁進」。