高宇馳上月履新：國安法不確定性 公民社會更見謹慎 歐盟駐港主任照晤各界 冀勿設限

先後見特首官員泛民建制 稱未感受限制

高宇馳上月抵港履新後，曾先後會見各光譜政治人物，包括特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始、民主黨多名立法會議員、公民黨黨魁楊岳橋、新民黨主席葉劉淑儀等人。

港區國安法下，「勾結外國勢力」條文被指廣闊不清，高宇馳表示，來港冀會見各政治光譜的人，以至公民社會、學術界、非政府組織等，暫未見條文引致會面有困難，亦希望不會設限。他強調要聆聽各界想法，並分析、報告從各方收集所得的資訊，「那是我們工作的重要部分」。

然而，美國駐港外交官被要求在會見香港政府官員、政黨人士等人前，需先獲外交部駐港特派員公署批准；隨後政圈流傳中方提醒建制派盡量勿接觸「五眼聯盟」及個別歐洲國家領事、官員。高宇馳則表示，至今未感受到會面有任何限制，但認為任何限制對歐盟、香港都是有害（detrimental）的，強調開放對話很重要。

高宇馳並稱，觀察到國安法立法後，香港有不少範疇均改變行為（changing behaviour），像教育界、公民社會在參與各式活動前顯得更謹慎，亦聽聞傳媒有更多自我審查，未來會持續觀察條文如何落實；他過往曾形容這是「令人憂慮的迹象（worrying sign）」。高宇馳認為，國安法的不確定性（uncertainty）導致人們改變行為，亦認為國安法不符合「一國兩制」的原則，港人原受保障的權利、自由，亦可能受條文影響。

未聞歐企撤港潮 盼一國兩制勿再受侵蝕

高宇馳並表示，歐盟有1600間企業在港，至今未聞大量企業撤離的迹象，形容企業對國安法持觀望（wait and see）態度，但不希望一國兩制進一步受侵蝕、或法治受影響，「（一國兩制）那是他們在香港的原因」，強調商界冀有穩定環境。他並形容歐盟在港持份不少（has a strong stake）， 他的角色、職責包括帶出歐洲各持份者對國安法等議題的關注。

回應國安法措施 歐盟年底或檢討

港區國安法實施後，歐盟在7月曾商討出一系列措施回應，包括檢視庇護、移民政策；以至檢討成員國與香港的引渡協議。德國、芬蘭等國先後停止與香港的引渡協議，高宇馳表示這是地區雙邊協議，需待各成員國評論，但他形容這一籃子措施平衡、有效，會視乎其執行，料或在年底前再檢討。

至於在香港示威者赴德國獲批難民資格，高宇馳則稱並非由歐盟評論。

明報記者 邱榕瀅

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