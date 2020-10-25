港大薦兩清華學者任副校 學生會擬法律挑戰

會長稱周二赴表決現場遞信

有港大消息人士前日向本報澄清，申作軍在清華擔任系主任只是「榮譽性質，亦非黨委」。但Google搜尋結果中的快取網頁顯示，申作軍在2017年清華大學工業工程系黨委換屆選舉中當選，現時進入該網頁已見不到申的名字。

港大學生會會長葉芷琳質疑，上述副校長候選人是張翔前同事，批評張翔揀選朋黨構成利益衝突，而有關遴選制度沒有有效制衡，學生會正詢問法律意見，循法律途徑挑戰。

校委本科生代表促展開盡職調查

香港大學校委會本科生代表李梓成昨日公開要求張翔表態，指早前收到的會議文件未能使校委會充分了解兩名副校長候選人的背景，他要求延後表決，同時展開適當的盡職調查，調查應包括候選人的全部背景，以及遴選委員會在過程中有否紕漏。

港大稱未過所有程序 不宜評論

本報向港大詢問申作軍是否黨委、會否押後校委會表決，香港大學發言人回覆表示，大學的人事任命需通過所有程序才會公布，現時不宜評論。

港大政治與公共行政學系教授陳祖為在facebook就副校長人選提出數項質疑，指若申作軍和宮鵬獲任命，港大的7人領導層將會是「連校長在內有三人是同聲同氣的多年舊相識執掌港大重要領域」，質疑是否「小圈子執政」；至少一個中共黨員 ，問「他最終聽命於誰？」；領導層有3名大陸人，兩名港人，一名美籍華人，1名英國人，「完全反映一國兩制的走向？」