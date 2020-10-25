擴兩元乘車優惠沒擱置 羅致光：目標下年度落實

開支料不止17億 超原估算

羅致光昨日在商台節目《政經星期六》表示，政府就放寬兩元乘車優惠年齡門檻由現時65歲降至60歲，花了較長時間再檢討，待顧問研究完成，上周向行政會議簡介後，即有消息流出，隨即有議員有強烈反應，政府需處理各界的擔憂；而勞福局及運輸署則繼續相關工作，交行會作決定，並表明政府從無打算擱置或煞停有關措施。

羅指出，政府1月時公布兩元乘車優惠門檻由65歲降至60歲的新措施，當時的情境與估計，與現時屬天壤之別，又指凡事要審時度勢，但勞福局的目標仍是下個財政年度推出有關政策，但需要政府做決定，暫不能講明何時落實。

關注濫用 傾向轉用個人八達通

本地65歲或以上長者人口約百餘萬，但市面有約360萬張長者八達通。羅致光稱難以估計實際濫用有多嚴重，但這是顧問研究中政府特別關心的一環，因任何政策重要檢討及調整，減少濫用屬重要元素。

他稱其中一個重要方向是轉用個人八達通，但單是65歲或以上長者已有逾百萬，而60至64歲者有約59萬人，要短期內做到59萬張個人八達通亦需時，初步構思由60歲者開始，分階段更換個人八達通。

另政府倡分10年將12天勞工假「睇齊」公眾期假至17天，但被批評進度太慢，羅稱各人有不同角度，「都講咗幾十年，唔爭在嗰10年，有啲人會有這種講法」，政府初步建議2022年開始，至2030年正式「睇齊」，前後不足8年時間。他說已就此開過一次勞顧會，勞資雙方各表看法，「現在真的要拎大纜扯埋（勞資雙方）先得」。

稱增勞工假主要影響中小企基層

他說「睇齊」勞工假及公眾假期屬合理要求，但要花多少時間「睇齊」需要有商有量，又指逾半打工仔已享17日公眾假期，僅約三成打工仔仍只有12日勞工假，主要是基層打工仔。對於是否偏幫資方，他稱一般大企業員工已享公眾假期，放勞工假的多是中小微企，尤其當中的零售業及飲食業在疫情下受到相當大影響。