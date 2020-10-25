4行山徑賞風光 村民猶憶偷渡潮

漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，該4條路線都是以吉澳碼頭為起點，各有主題，例如地質、自然風光、昔日村民生活等，當中兩條路徑分別登上吉澳西北角的兩座山頂「高棚頂」及「高地頂」，該兩座山頂雖然分別只有36米及70米，但記者日前隨村代表劉子安登上「高棚頂」，小島全景盡入眼簾，面向西面可遠眺吉澳大街、東南可見澳背灣，昔日的千尺浮橋只餘下樁腳。

睹成年小童繫繩同溺 料是一家人

位於吉澳東北面的東澳灣是大片沙灘，景色之美有如西貢的大浪西灣，不過吉澳村代表劉子安表示，該沙灘見證昔日內地人來港的偷渡潮，他曾目睹不少遇溺慘劇，大量屍體被沖上沙灘，最深刻是數名死者的手與手之間繫上繩，當中有成年人及小童，相信是一家人避免走失，結果全部溺斃，事隔數十年仍記憶猶新。

至於在吉澳以北的「高地頂」，前村代表何馬生憶述，昔日該處名為「公地頂」，因為附近有村民養雞，而傍晚就會有數十隻麻鷹聚集，不時上演「麻鷹捉雞仔」。

吉澳鄰近印洲塘海岸公園，只要沿行山徑步行約20分鐘登上「高棚頂」，若能見度佳，就可從高處眺望「印塘六寶」，包括黃幌山（羅傘）、白沙咀頭（毛筆）、筆架洲（筆架）、印洲（印章）」、石排（墨）和海水（紙），盡收眼底。

登高棚頂 高處眺望「印塘六寶」

該4條行山路線之中，其中一條較長，來回約需2小時，由碼頭出發，沿吉澳大街往南行，沿途經過天后宮，在供奉觀音的水月宮後方的荒廢稻田中央可找到有逾200年歷史的西澳古井；途中亦會經過養珠場遺址，不過該條路徑部分正在修建中，完工後遊客可以登上「印塘六寶」之中的黃幌山。該條路線已被納入北區區議會的社區重點項目，由民政事務總署負責建造，工程開支約4370萬元，包括興建一條行徑，沿路增設行山徑設施如座椅、涼亭、欄杆及指示牌等，吉澳南部會興建觀景台，讓遊人遠眺白沙頭灣的風景。

（城市保育）