口述吉澳史 沒水銅人故事重現 潛水捉響螺帶子 村民見證漁業盛世

明報記者 馬耀森

寓意「吉祥之灣」的吉澳，發展至今逾300年歷史，明末政局動盪，大批客家人南下逃難，吉澳成為聚居地之一；另一方面，吉澳島呈「之」字形的海灣是漁船的天然避風塘，吸引不少漁船泊岸。幾百年來，這個2.35平方公里的島嶼發展了10條村落，共37個姓氏的村民以此為家。西方傳教士在1866年繪製的新安縣地圖，把吉澳標註為「墟市」，社區規模與當時的元朗、粉嶺和荃灣並列。

1950年代最興旺 大街店舖林立

吉澳在上世紀50及60年代人口最興旺，島上居民逾5000人。漁護署根據學者研究及村民口述歷史，重塑吉澳大街的繁榮景象，當時大街兩旁佈滿60多間店舖，包括雜貨店、布行、理髮店，島上首間「信合茶室」出售的汽水和西餅大受村民歡迎，有村民憶述一杯奶茶只售0.3元。現時在島上經營食肆的村代表劉子安憶述60年代的吉澳大街人流不絕，街上更有來自廣東的商販，又有人在街頭賣藝，非常熱鬧，島上唯一燒臘店陳叉記更是無村民不識，不過該店老闆於60年代末與不少島上村民一樣往外闖，在巴西落地生根。

盛產響螺 每隻可長達40厘米

吉澳島四面環海，昔日擁有豐富的漁業資源，有村民憶述，吉澳附近海域盛產響螺，可達40厘米長，每隻數公斤重，故吉澳有大量漁民聚居，後來亦有不少漁民上岸定居。書中引述村民稱，早在1950年代吉澳漁民會穿著「沒水銅人」潛水衣，到海底捕撈海產。有村民憶述，小時候隨父親出海，但並非圍網捕魚，父親穿著當時人稱「沒水銅人」潛入水底，每次下水時間可長達兩至三小時，銅人連接船上的打氣管，兒子負責供氣，責任重大；「銅人」手上的帶子鈎除了捕捉帶子，也可以捕捉各種大型魚類。

除了吉澳大街，昔日島上另一最熱鬧的地點是吉澳官立小學，島上大部分村民都曾入讀該校。現時吉澳小學門庭破落，黑漆漸漸褪色，但原來該校於2005年才因殺校關閉，該校最後只有6名學生，時為校董之一的劉子安表示，當時校董及老師人數較學生更多，對小學最後不敵時代變遷感到唏噓，他自己於60年代入讀該校時，是島上最繁榮的日子，最高峰時期學校有逾700名學生及20多名老師。

混凝土兩三米長滑梯 村民兒時樂

人稱「水哥」的吉澳村民王水容，每逢假日就會變身吉澳故事館的導賞員，為遊客介紹吉澳的歷史，他會不時加插「有血有肉」的故事，因為不少正是他的親身經歷，官方亦未有記載。水哥舉例說，島上已荒廢的小學，門前有兩條看似混凝土排水渠，每條約2至3米長，原來是「真．滑梯」，他指該兩條滑梯「以前無咁滑，唔知磨穿咗幾多條褲」；他又指以前吉澳山頭甚少樹木，島上兒童會用竹壳當滑板，從山上滑草落山，現在想起仍覺刺激，不過現時吉澳山頭長滿樹木，不能重施故技。

（城市保育）