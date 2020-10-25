警約今會晤 潘母提3條件：先回覆後決定

潘母昨日說，前晚收到警方約見電話，對方是請她取回女兒的證物，昨並向警方提出見面前有3點要釐清，包括：港警會否與台警就陳同佳案商談；會見潘母的警員有否足夠權力代香港警方做決定；暫時不會取回女兒的遺物，因可能是台灣殺人案的證物，要求警方好好代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

潘母昨午又表示，警方一直無確實，今日見面是否接受她這個中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳案商談。

促釐清會否與台警商談案件

要求女兒證物交台 拒取回

被問到若警方未能回應以上3項事宜，今日會否拒與警方見面，潘母透過中間人表示，要視乎警方能否確定以上3項事宜才可作決定。

本報向警方查詢，會否在今日的會面中，就陳同佳赴台投案一事與潘母商討，以及與台警就陳同佳投案一事作聯絡。警方回覆重申前日的說法，稱前日已致電潘曉穎母親以了解事件最新情况，會與她保持聯絡和提供適切可行的協助。

警重申會提供適切協助

潘媽媽昨晚透過中間人表示，質疑警方是否誠心正視問題、真的願意坐下來與台方協商，好讓陳同佳盡快取得投案簽證到台灣受審，抑或只想做門面工夫，以為可以讓她噤聲。她希望警方「實事求是，不要做show」敷衍她，正等候警方回覆，才確定今日是否與警方會見。

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴前日稱，陳同佳未有辦法取得赴台簽證，未能起行投案。