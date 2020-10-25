稱國泰改合約「管不到」 羅致光籲勞資有商有量

勞工及福利局長羅致光昨日在港台節目《星期六問責》表示，政府委派兩名觀察員入國泰航空董事會，財政司長辦公室和運輸及房屋局在集團裁員前大致知悉計劃，他自己是間接被知會。他形容政府的角色是協助被裁員工。

他另於商台《政經星期六》提到，國泰裁員消息傳出後，勞工處已大為緊張，並緊密接觸國泰管理層及工會。對於國泰要求部分沒有被裁的員工簽新合約，羅致光提醒，資方更改僱傭合約條款應獲勞資雙方接受，「有商有量是相當重要」，又指僱主更改僱傭合約，即有意圖取消原有合約，理論上法例是規管不到，政府可以做的是確保資方根據相關安排，向受影響員工提出補償。

國泰空中服務員工會就裁員及新合約問題，先後與管方會面多次，要求更改新合約為短暫性質等，但雙方一直未有共識，國泰在內部電郵表明不會與工會就合約條款談判。工會期望周二（27日）可與管方再會面，但仍未落實。

姚思榮：保就業結束後 旅業恐現裁員潮

旅遊界立法會議員姚思榮在同一商台節目表示，保就業計劃第二期於下月完結，國泰裁員事件令旅遊業界擔心，「（國泰）咁大間公司都採取（裁員）行動，下一步酒店、旅行社會點？」他稱若政府沒有新一輪支援措施，旅遊業界或現裁員潮，他不希望政府仍採取保守態度，否則國泰事件只是一個開始，旅遊業將有更多、更深的裁員行動。同場的旅遊業議會主席黃進達希望國泰裁員事件是最後一次，不會再有其他更大型行動、影響更多從業員生計。

（疫情第三波）