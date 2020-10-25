重陽前夕拜山者稀 批口罩令只豁免行山客

陳氏家庭一行八人昨午到粉嶺和合石墳場掃墓，其後圍在一起談天，記者表露身分後眾人擔心違反限聚令，即時「彈開」，但他們說，拜祭時有按規定，盡量保持距離，亦不認為措施麻煩，「安全至上」；以往陳家通常在清明節掃墓，惟今年清明時疫情嚴重，故改於重陽前夕掃墓。

旅團放寬 掃墓仍限4人斥荒謬

市民張女士上山掃墓時脫下口罩，喘着氣向記者說，「如果戴住口罩咁樣行，我呼吸唔到，真係會暈低㗎，所以我都要除低個口罩唞吓先」。對於政府豁免行山客戴口罩，卻要求掃墓客戴口罩，她批評「行山都好多人，我覺得（掃墓）唔需要（戴口罩）囉」，又指政府將婚禮及本地旅行團的限制人數放寬至50及30名，但掃墓仍只能限於4人，斥措施「荒謬」。紙紮用品檔負責人稱今年重陽節前夕人流明顯較往年少，料收入減少三分之二。

（疫情第三波）