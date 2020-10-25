袁國勇：有病徵者檢測率15% 較7月大跌

袁國勇昨日在now新聞節目《大鳴大放》上表示，據衛生防護中心監測系統，本港每日約有2000至3000名類流感徵狀病人向私家醫生求醫，但9至10月期間，由私家醫生送交的新冠病毒檢測樣本只有200至300個，檢測率約15%，遠較7月第三波高峰期的八成檢測率低。他認為，所有發燒或出現持續咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、失嗅覺其中一種的病人都應接受病毒檢測。

袁國勇續稱，政府門診為有病徵者檢測的陽性率為0.4%，私家的陽性率為0.8%，即有病徵者中，每1萬個會有40至80個會被驗出病毒陽性，「如我們每一個人一出現徵狀立即做檢測，能找到隱性傳播鏈的機會很多，易打斷傳播鏈……最好的情况是不要勉強（檢測）……若每個人負起責任就不需要立法，但大家看到問題是送檢測樣本只有15%」。他認為社會需要商討是否需要強制檢測。

再倡用飲管 倘客人長戴罩酒吧可開通宵

袁國勇提出，若規定酒吧顧客不可除口罩，例如用很軟、可伸入口罩的飲管飲酒，就可放寬酒吧至通宵營業。他說已與業界溝通，對方接受這建議。

新冠病毒於20℃環境可存活4星期，袁國勇強調今年冬天疫情或很嚴重，不可忽視，如香港不盡所有努力做好防疫，可能如美國紐約市般重災。

就政府的防疫工作，袁國勇稱面對新疫情全世界都是「摸石頭過河」，總有措施不足和慢了，但食衛局及其局長陳肇始已做了很多工夫，陳肇始很多時晚上11、12時才下班，至凌晨仍在回覆電郵，呼籲大眾對政府有多點耐性。

（疫情第三波）