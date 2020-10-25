俄輸入個案家屬或因清潔家居染疫

張竹君說，52歲男子抵港後在南丫島大灣南寓所檢疫，29歲家人搬離，其間每周回寓所3至4次送物資，兩人沒有很多接觸；至52歲男子確診後，29歲家人和另一家人曾回寓所大清洗，當時只戴口罩，兩人其後要檢疫，其中29歲家人確診。張說，相信29歲家人是受59歲男子感染，但不肯定是之前交接時感染，還是大清洗時感染。

張竹君表示，確診者離開住處後，市民大清洗時要做足防護，包括戴眼罩、手套和口罩，用稀釋漂白水清潔。她說，很多文獻顯示新型冠狀病毒可在環境中逗留一段時間，「如在酒店有人確診，我們都好緊張是誰做清潔，如清潔員工做不足防疫措施，需送檢疫中心；之前有個案是商業大廈的清潔工，沒接觸確診者，只幫手清潔，包括清潔廁所，亦受感染，這類工作有少少高危」。

易致大量污染 梁子超：顯家居檢疫高風險

呼吸系統專科醫生梁子超說，如抵港者初時結果陰性，回家接觸家人後傳播的可能性低，較大可能是檢疫後期轉陽性，在家居造成大量污染，家人清潔時或接觸環境中的病毒而受感染，此個案反映家居檢疫屬高風險，「這是一個幾大的漏洞，這個案在檢疫的頭和尾接觸過都出事，如果同住風險有幾高？」他說隨着歐洲疫情惡化，本港最好要求抵港者在定點酒店檢疫，否則很難將個案清零。

梁續說，這個案亦反映清潔人員存在的風險，認為當局應為等候檢測結果酒店的清潔員工，提供每7日一次檢測，以防酒店內爆發。

（疫情第三波）