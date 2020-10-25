竹篙灣檢疫營二期地盤 沙井工程人員確診 污水渠未通一期 張竹君：未必相關

昨日新增的一宗源頭不明個案，病人是56歲男子（第5288宗），住鰂魚涌南豐新邨，本月21日發病，22日求醫後確診。病人在旺角豉油街萬利商業大廈工作，任工程主管，他於本月10至12日曾到竹篙灣檢疫中心第二期的沙井做防水工程，當時有戴口罩、穿工程服和戴手套。

一期現219人檢疫 張：患者無接觸

據衛生署資料，早前已啟用的竹篙灣檢疫中心第一期，現時有219人正接受檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，工程主管在竹篙灣檢疫中心沒接觸檢疫者，他工作的沙井未啟用，即使啟用後，水流也是從檢疫中心第二期流向第一期，故相信病人染疫與他在檢疫中心工作未必有關，但會向與病人一同在沙井工作、來自不同公司的約10名員工派樣本瓶，再觀察是否有爆發。此外，由於工程主管平時未必全時間戴口罩，10多名同事要檢疫，公司會停工14日。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，如檢疫中心第二期未啟用，且第一期的水流到二期的可能性低，病人未必因此受感染。他認為不時出現建築工人感染的個案，或是建築工人間的傳播鏈未斷，而建築業人員未必能很好地戴口罩，且群集工作，病人可能因接觸到其他受感染的工人而感染，他估計相關的隱性傳播鏈未必能很快截斷。

土拓署：涉事沙井無檢疫者污水

土木工程拓展署稱，檢疫中心內沙井是用作暫存檢疫營的污水儲存缸，透過鋪設的地下管道及泵房設施，相關污水會被送到鄰近污水處理廠處理；相關沙井位於未運作的竹篙灣檢疫中心第二期內，排污系統仍未被接通，故沙井內不會有檢疫者的污水，設計上第一期污水不會流向第二期營舍範圍。

署方表示，在10月10至12日期間，專責防漏工程分判商共5人在涉事沙井工作，而該署兩名駐地盤工作人員曾短暫接觸確診者，其間有戴口罩。署方又稱，第一期的出入口，與第二、三、四期的地盤出入口分開，上述工作人員毋須經過第一期。

一初步確診源頭不明 上環上班

此外，昨日有少於10宗初步確診，當中一宗源頭不明，患者是42歲男子，住將軍澳富康花園，在上環皇后大道中兆英商業大廈任文職，他10月20日喉嚨痛，21日曾向私家醫生求醫，22日到普通科門診求醫後驗病毒確診，潛伏期及傳染期主要是上班。張竹君說，病人的病毒數值（CT value）約10多（代表病毒量高），相信會轉為確診。

至於日前確診、曾歐遊的38歲女子（第5281宗），張竹君稱她入院後驗出抗體，病人一般染疫後10日會產生抗體，仍不確定她在10月9日發病後產生，還是在外國染疫後產生。其子及一名親戚早前有病徵，檢測後呈陰性，暫沒其他密切接觸者確診。

至於一名41歲男子從印度返港後，確診新型冠狀病毒及登革熱，是本港首例，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，因臨牀上有懷疑而為病人抽血檢驗，發現病人感染登革熱，病人現時情况穩定，對於登革熱會用支援治療。

香港管弦樂團一名35歲低音單簧管男樂手早前確診，港樂昨稱已獲衛生防護中心確認所有樂師和職員完成病毒檢測，全部陰性，屬密切接觸者的樂師將於本周末完成檢疫。

明報記者

（疫情第三波）