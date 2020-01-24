2888元 暫一團10人已滿Flycation加Staycation 本地團新招吸客

早前香港快運推出「環港遊」航班「#UOFlycation」，市民反應踴躍，縱橫遊則推出價錢988元起的「#UOFlycation」加昂坪360纜車、寶蓮禪寺健康素食一天遊，以及「#UOFlycation」、昂坪360纜車、海洋公園門票萬豪酒店住宿連餐飲券兩天遊，價錢2888元起。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，有關產品暫只開了一團，設8至10個名額，目前已滿額，主要是一家大細的家庭客，但名額暫太少，未能反映市場實際反應；又稱如再有航班，會繼續舉辦這類環港遊主題的產品，因市面上同類產品不多。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，2888元可乘搭飛機兼住酒店，相信對市民有一定吸引力。

業界：旨在「開吓工」增信心通關

另有旅行社推南蓮園池、口罩廠、香港藝術舘一天遊，亦有「舊屋邨旅行團」先到彩虹邨及坪石邨，探訪舊式店舖、欣賞舊式建築設計，再到三山國王廟，再尋訪「九龍皇帝」（曾灶財）的墨寶，品嘗蛋撻等傳統小吃。香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊說，本地遊沒多少利潤，業界旨在「開吓工」，增加市民及政府的信心，以圖盡快開通粵港澳互通。

（疫情第三波）