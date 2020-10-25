98元半天本地遊 團友：走馬看花不夠時間

旅社為申資助 安排綠色景點打卡

縱橫遊在放寬本地遊人數限制後首個本地團，於昨早9時30分開始，先到添好運吃點心，然後到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、屏山文物徑及元朗大馬路遊覽，除了8名記者及攝影記者外，另外有12名「真團友」。每個景點約遊半小時，到屏山文物徑後，不少長者團友都對當地建築感興趣，導遊加以講解，遊覽時間因此加長，最後比原定行程超時近一小時。

每景點半小時 無午飯團友體諒

在青馬大橋觀景台及元朗公園有斜坡，有年長團友要邊走邊休息。至中午抵達綠色景點百鳥塔，卻因清潔要暫停開放，導遊其後多次問團友會否想回程再去一次，惟團友面露倦意，耍手擰頭。另外，行程沒安排午飯時間，團友早上吃過添好運早餐後，便一直空着肚子到下午4時解散。不過團友大致體諒，對此沒太大怨言。

年逾六旬的退休市民趙先生夫婦在新型冠狀病毒疫情前已愛參加本地遊，「後生去到老」，每月參加一次。雖然疫情期間二人未敢經常外出，但他們閱報得知本地遊放寬人數，遂特意到旅行社門市報名。

團友：旅社慳皮收政府200「有賺」

不過，昨日旅程教他倆失望，「百鳥塔（因要）清潔而鎖咗，嚟親當然要睇啦。佢（縱橫遊）就慳皮啦，半個鐘就要返去。食就食添好運，不過佢平，但佢收咗政府200蚊一位呢！呢條數佢都有賺啦！又無午餐你食，3點要返尖沙嘴」。趙太稱自己年事已高，出遊不方便，「下次再睇有無啱自己嘅嘢啦！」

（疫情第三波）