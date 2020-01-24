未悉檢測結果帶團 導遊：無通知即OK梁子超：交樽後應等夠3日 縱橫遊：採免費檢測省成本

旅議會稱暫58旅社登記逾百行程

旅遊業議會昨稱已有58間旅行社登記逾百個行程。本報記者參加昨出發的縱橫遊屏山文物徑一日遊，導遊梁先生在團友上車時逐一量體溫及提供酒精搓手液，也提醒旅客「坐疏一點」。梁先生說該團連傳媒有20人，12人為「真遊客」，加上他及司機共22人，據規定，旅遊車入座不能逾半，故「（車）已經滿了」。

上車須探熱 導遊提醒「坐疏點」

記者向梁先生查詢其檢測，他說「前日（即上周四）在政府診所檢測」，「（你係前日交樽，還是前日拿樽？）交樽。（未有結果？）係。」他表示沒被通知是陽性還是陰性，「no news is good news，沒有通知就是OK了」。他又稱，政府上周二宣布放寬後，公司要求到政府診所拿樣本瓶，並稱曾接受社區普及檢測，應很安全。

檢測3日內完成 導遊交樽第3天出團

醫管局表示，若病人在門診求醫後接受檢測，呈陰性者會收到短訊通知；若病人直接到門診取樣本瓶驗病毒，沒有求醫，檢測呈陰性則不會收到短訊通知，一般檢測會於3日內完成。據醫管局網頁，經其門診取樣本瓶及交回樣本化驗屬免費，為自覺有較高風險及感到輕微不適的人而設。

香港旅遊業議會主席黃進達表示，業界很緊張開團的機會，「沒有人會冒險，會做足工夫」，且旅行社會將檢測結果「留底」，旅議會有需要會檢查。他相信「在政府做的檢測不會假，很明顯如已經3日，中招的話已送院」。他說政府資助業界免費做一次檢測，由該會統籌，本周公布詳情，業界最少做一次檢測盼「做多一步」令團友更有信心，現已有很多防感染和社交距離措施，如疫情轉變需更改，會與政府商討。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，據他所知有關導遊檢測已夠3日，據他理解是無獲得通知即陰性，所以才「上車」，「旅議會會檢查，我們無需要冒險」。袁又說，有導遊本周三將帶團，但近幾日適逢長周末，政府診所不開，已由公司出資到私院檢測取即日結果，花約2000元，形容「相當貴」。

為急出團導遊付私院檢測費

袁振寧：2000元「相當貴」

袁振寧表示，未來如能等3日，會到公院（取樽）檢測以節省成本，若不能等會到私院。他又稱會盡量配合檢測結果有效期為3至7日這標準去重複檢測，「如一直相安無事，未必做得咁緊」，原則是跟政府指引。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若現有制度是待3日無結果即陰性，應等足3日，但他質疑為何不能24小時內提供結果，「大家都唔使咁煩，昨日驗的樣本陰性，今日轉了陽性的機會低；但3日前樣本陰性，今日轉陽性的機會就高了」。對於業界應否用政府資源檢測，梁反問「你要業界去哪兒做？」，這是給自覺高風險者檢測，加上服務未飽和，如自認較高危行業充分利用這些服務，有其需要，亦達港府「願者盡檢」的目標。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676