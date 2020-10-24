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嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米

【明報專訊】社民連秘書長吳文遠今年5月於黃埔擺街站以擴音器「嗌咪」，有途人感到煩擾報警，吳文遠事後被票控擴音器造成的噪音煩擾罪，案件昨於九龍城裁判法院續審。吳文遠自辯稱，當日有其他同事使用大聲公叫喊，音量正常；又稱事主在距約100米的茶餐廳內聽到街站聲音是「難以想像」。案件押後至11月9日裁決。

被告吳文遠（43歲）否認今年5月16日下午於紅磡德民街與紅磡道交界使用擴音器，造成男子姚永麟感到煩擾的根源。

案件被裁定表證成立，吳文遠出庭自辯稱，當日在街站逗留了兩個半小時，其間兩名社民連的男同事都曾使用大聲公「嗌咪」。對於事主姚永麟供稱進入茶餐廳後仍聽到街站聲音，吳稱茶餐廳相距街站約100米，要轉彎才到，街上人多車多，聲音不可能過去。吳表示，警員到場後要求他調低音量，他着同事調低，但5秒後警員便指他不合作，他認為警察是有心滋擾。

控方盤問時質疑有其他人叫咪的說法，稱「你係社民連秘書長，你嗌先吸引到街坊注意」，吳文遠則說「街站批評林鄭月娥，邊個講都有人注意」。控方指他發表的聲線可掩蓋周圍的雜聲，吳不同意。

辯方在結案陳辭稱，控方未能證明滋擾聲音來自被告本人，亦未有證據支持事主在茶餐廳都聽到聲音的說法。

【案件編號：KCS 513210/20】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 噪音管制條例 吳文遠 社民連

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