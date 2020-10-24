巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架

【明報專訊】3年前一輛行駛中巴士發生命案，升讀理大護理學士課程的女乘客遭狂捅33刀致死，其男友、年輕工程師早前否認謀殺罪，案件昨在高等法院續審。被告的朋友供稱，與被告相識的5年間，被告「換女朋友的次數比較密」，結交多達5至10任女友。他亦透露被告與死者關係不穩，二人不時爭執，據被告形容是「三日一小鬧、五日一大鬧」。
案發時任土木工程師的被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（終年20歲）。控方開案陳辭稱，被告曾阻止死者參與大學迎新營，死者提分手後，被告一度以公開兩人性愛片段威脅，之後持刀在巴士車廂殺害死者。
控方傳召被告朋友曾昭銘作供，他現職測量師，2012年在理大讀書時認識被告。他稱被告視其為傾訴對象，不時約他吃飯，並向他分享結交女朋友的故事。被問到被告有多少任女朋友，他起初說「唔記得，太多喇」，其後估計約有5至10任，當中包括死者李倩姮。他說，自認識被告以來，對方「無邊段時間無女朋友」。
稱被告事前無異常 談女友較躁動
曾昭銘形容被告性格外向、交友廣闊及情感豐富，不過事發前的精神狀態沒有異常，只是談及女友的事情「會觸動較躁動的情緒」。他又透露，被告在案發前約兩小時，曾以WhatsApp問他「今晚食唔食飯？」但他當時無回覆被告，這是兩人最後一次通訊。聆訊下周二續。