港聞

港聞二

壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味

【明報專訊】繼手工啤潮流後，手工蒸餾烈酒正在港掀起新風。80後的Jeremy及Nic放棄高薪厚職，斥資7位數在港開設首間手工氈酒廠房，以壽眉、龍井、新鮮黃金梨等蒸餾出港式氈酒，惟剛起步便遇上疫情，處處碰壁卻沒磨滅兩人的熱誠，反在逆境中磨練出新意思，以氈酒製搓手液作贈品。

赴蘇格蘭酒廠偷師 試60材料研出新味

Nic本身是律師，Jeremy是品牌顧問，二人結識20多年，同樣醉心於氈酒。2017年Nic離職並思考將來應否繼續往法律界發展，後來發現氈酒在港或有潛力，與Jeremy決心追夢。二人同年10月到蘇格蘭酒廠打工一個月，學習釀製威士忌及氈酒，並不斷參觀其他酒廠，「偷師」後回港籌備設廠，更在德國訂製上百萬的銅製蒸餾系統，香港手工蒸餾酒所於去年12月起步。

二人不甘製造平平無奇的氈酒，以60多款材料嘗試，最後敲定除加入氈酒必備的杜松子莓，以及外國都會用的當歸、花椒、八角，他們更加入香港特色的龍井、壽眉、新鮮黃金梨、陳皮、薑及桂花等。為免搶過氈酒的獨特味道，具香港特色的材料不會直接入酒加熱，只會放在蒸氣管道，讓蒸餾中的氈酒經過時沾染香氣。Jeremy形容，當喝下第一口，會先嘗到杜松子莓的獨特香味，「吞下後，在口中可以呼出香港的氣息」。

不過這股香港氣息得來不易，疫情下二人連裝嵌蒸餾機器都碰釘。德國工廠的員工未能到港，他們以僅有的IKEA家具裝嵌經驗應付，最後要邊開Skype與德國人員溝通邊裝嵌，足足花了4日；尋找合作伙伴亦裹足不前，曾與10間餐廳、酒吧商討，但停業令飲食業自顧不暇，商討不斷打斷。

開業逢疫屢碰壁 創新意研氈酒搓手液

最後二人決定搞搞新意思，與香港蒸餾所合作研發氈酒搓手液，送給零售顧客。他們將參加在網上舉行的美酒佳餚巡禮，提供九折優惠，並推出優惠套裝，一瓶氈酒加兩支湯力水及搓手液，盛惠552元，套裝內也會有雞尾酒「Gin and tonic」的教學，務求提升顧客的品酒體驗。Jeremy笑說，能達到宣傳的作用便心滿意足。

相關字詞﹕旅發局 美酒佳餚巡禮

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