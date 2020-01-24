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美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠

【明報專訊】去年取消了的美酒佳餚巡禮，今年因新冠病毒疫情再度未能以實體活動模式舉行，改以5周的「線上+線下」方式推出。旅遊發展局將於11月11日至12月15日設網上平台，提供網購酒品、訂購美食套餐外賣或外送，另設網上大師班，並邀得電影《食神》的黯然銷魂飯創作者，在網上教授煎蛋及醃叉燒的秘技，若參加者訂購其材料包，更可一邊看直播一邊製作。

30餐廳提供外賣外送套餐

今年美酒佳餚巡禮有超過100間酒商參加，並有超過530間餐廳提供優惠，30間餐廳提供外賣或外送套餐，包括香港君悅酒店為巡禮設計的八五折外賣下午茶，包括馬卡龍、鬆餅等，原價438元二人，特價372.3元。

品酒烹飪34課程 教嘗平價波爾多

另外，在11月21、22、28、29日及12月5、6日會有網上大師班，屆時會有18個品酒課程及16個烹飪課程，供市民即場觀賞，也可稍後時間重溫。品酒課程方面，有環球酒評家James Suckling推介如何品嘗3款200元以下的波爾多紅酒、白酒及粉紅酒。

烹飪課程方面，其中一個焦點是網上學習烹調《食神》黯然銷魂飯（叉燒煎蛋飯），其創作者兼港麗酒店「金葉庭」前總廚戴龍表示，20多年前周星馳常到港麗酒店用餐，並討論如何增加叉燒煎蛋飯的口感，最後以去皮五花腩代替梅頭，並在醃製時加肉桂粉、玫瑰露酒、糖及薑粒，烤肉時能使五花腩甘香化。另外，煎蛋時需要配合高油溫，能讓蛋白下鑊即迅速起焦。

以上秘訣都能在美酒佳餚巡禮的線上課程學習，另可預先訂購黯然銷魂飯的材料包，二人份價值200元。

國際大師開班 旅發局料旺場

旅發局主席彭耀佳表示，2018年有18萬人參加中環海濱舉行的美酒佳餚巡禮中，十分之一參加者是外國旅客。他認為網上活動加上國際知名度高的大師開班，相信參與人數不會比往年少。

相關字詞﹕美酒佳餚巡禮

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