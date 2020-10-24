付國豪：支持香港警察「光明正大」

案發時在《環球時報》旗下「環球網」任職的事主付國豪昨繼續作供。他說，當晚11時49分，他被人用索帶及膠紙綁在行李車上之後，曾被群眾用不同物品襲擊，隨後有一名白衣中年男子上前查問其傷勢。據庭上控方播放的影片顯示，該白衣男子為立法會議員郭家麒；而立法會議員張超雄後來亦有上前查看付的情况。

稱示威者以「愛警」T恤羞辱用錯方法

付又稱，示威者曾將他的「我愛香港警察」T恤放在其大腿上展示，以及高舉他的護照及身分證，認為他們是「選錯了道具」羞辱他，因為他自己「支持香港警察是光明正大的」，亦以「我出生在中華人民共和國天津市，這是令我感到光輝和榮耀的東西」。

控方影片顯示，付隨後被人移到牆壁位置，再遭人拳打腳踢及淋水，有一段時間付自言自語。付解釋，當時他正在說一些關於自己及家人事，希望能在媒體鏡頭前作紀錄，以防自己遭遇不測，無法再看到家人。

機管局派員赴深圳送回T恤

案情指出，救護員於翌日零時50分將付送到北大嶼山醫院急症室；付形容他被送院時全身疼痛，被索帶勒過的雙手最痛，並有頭暈。他因想會合在機場的3名同事，遂於凌晨1時半要求出院，卻在踏出醫院之際，其中一名同事到了醫院，付便重新入院，再被轉介瑪嘉烈醫院。其後他聽從同事離港較安全的意見，同日出院返回深圳留醫3天。

付又稱，機管局其後派員將他的財物，包括案中T恤帶到深圳歸還給他，但他在事件中丟失6張銀行卡、1部iPhone、相機、2000元人民幣及400港元。另外控方呈上一本付的傷勢相冊，有關照片於去年8月16日拍攝。

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）