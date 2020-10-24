港聞

港聞二

付國豪：支持香港警察「光明正大」

【明報專訊】去年8月13日在機場疑遭非法禁錮及襲擊的內地男子付國豪，昨日在區域法院第三天作供。他憶述當時示威者分別以「我愛香港警察」T恤，及高舉他的護照及身分證羞辱他，是「選錯了道具」，稱自己是「光明正大」支持香港警察，更以出生內地天津巿感「光輝和榮耀」。

案發時在《環球時報》旗下「環球網」任職的事主付國豪昨繼續作供。他說，當晚11時49分，他被人用索帶及膠紙綁在行李車上之後，曾被群眾用不同物品襲擊，隨後有一名白衣中年男子上前查問其傷勢。據庭上控方播放的影片顯示，該白衣男子為立法會議員郭家麒；而立法會議員張超雄後來亦有上前查看付的情况。

稱示威者以「愛警」T恤羞辱用錯方法

付又稱，示威者曾將他的「我愛香港警察」T恤放在其大腿上展示，以及高舉他的護照及身分證，認為他們是「選錯了道具」羞辱他，因為他自己「支持香港警察是光明正大的」，亦以「我出生在中華人民共和國天津市，這是令我感到光輝和榮耀的東西」。

控方影片顯示，付隨後被人移到牆壁位置，再遭人拳打腳踢及淋水，有一段時間付自言自語。付解釋，當時他正在說一些關於自己及家人事，希望能在媒體鏡頭前作紀錄，以防自己遭遇不測，無法再看到家人。

機管局派員赴深圳送回T恤

案情指出，救護員於翌日零時50分將付送到北大嶼山醫院急症室；付形容他被送院時全身疼痛，被索帶勒過的雙手最痛，並有頭暈。他因想會合在機場的3名同事，遂於凌晨1時半要求出院，卻在踏出醫院之際，其中一名同事到了醫院，付便重新入院，再被轉介瑪嘉烈醫院。其後他聽從同事離港較安全的意見，同日出院返回深圳留醫3天。

付又稱，機管局其後派員將他的財物，包括案中T恤帶到深圳歸還給他，但他在事件中丟失6張銀行卡、1部iPhone、相機、2000元人民幣及400港元。另外控方呈上一本付的傷勢相冊，有關照片於去年8月16日拍攝。

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 畢慧芬 暴動罪審訊 襲擊罪 非法禁錮 和你飛 香港國際機場 付國豪 反修例運動

上 / 下一篇新聞

賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
機場試用快速測試 傳統檢測並行
機場試用快速測試 傳統檢測並行
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
包早餐海洋公園團268元 平過門票
包早餐海洋公園團268元 平過門票
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
陳智思重申無意選特首
陳智思重申無意選特首
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
區議員涉撕警署通告准保釋
區議員涉撕警署通告准保釋
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角