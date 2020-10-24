民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險

官：買刀插褲袋 隨時可用

報稱地產經紀的被告鄺星宇（27歲）承認今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊任職記者的男子馮文傑、非法及惡意傷害男子馬富善；以及在觀塘警署接見室3號內管有第一部毒藥。辯方求情稱被告已深切後悔，明白暴力不能解決問題，向家人、朋友及傷者致歉。

徐官判刑時強調案情嚴重，雖然背景報告稱被告一時衝動，受情緒低落影響而犯案，但被告在事發前10分鐘買刀，拆開包裝後將包裝放在背囊，把生果刀放入褲袋，明顯是有計劃犯案，以便他隨時拿刀作指嚇或自衛之用，行為極為危險。

曾任社區幹事 獲逾百街坊寫信求情

徐官提及，姓馬事主左手虎口位深層裂傷，造成肌腱受損，需縫超過10針，雖然傷口癒合，但仍隱隱作痛及無力。徐官因應被告認罪，扣減三分之一刑期；又考慮到被告過往熱心義工及社區服務，有逾百名街坊聯署替他撰寫求情信，再扣減兩個月刑期，最終判處首兩項控罪共監禁12個月監禁，管有毒藥罪則罰款1000元。

藏受管制壯陽藥罰款1000

案情指出，當晚觀塘站外有反修例街站，被告與5至10人因政見爭執，被告突然衝向人群試圖揮拳，但遭制服在地，被告重新站起後，亮出19厘米長水果刀，混亂間割傷兩人。

【案件編號：KTCC948/20】

（反修例風暴）