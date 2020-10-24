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18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日

【明報專訊】18歲文員涉於去年11月「大三罷」行動當日，在將軍澳目睹警方追截示威者，其間用腳踢警長一下。他早前承認一項襲警罪，被判12個月感化令，律政司認為刑期過輕，昨日向上訴庭提出刑期覆核。上訴庭認為原審裁判官犯下原則錯誤，將量刑起點上調至監禁8周，考慮被告認罪折扣等減刑因素後，改判他入獄30日。

上訴庭認同原審原則錯誤

被告龔逸勤（18歲）早前在觀塘裁判院承認於去年11月11日在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。辯方早前求情時透露，被告父親前年病逝，母親則患腦瘤需接受手術治療，被告同時需照顧患自閉和輕度智障的胞弟。時任署理主任裁判官徐綺薇最終接納感化報告建議，判被告接受感化一年，寄語被告「唔好再令媽媽擔心」。

律政司不滿刑期，昨提出刑期覆核時稱，警方正當執行職務對社會屬必須，亦有顯然易見的好處，襲警行為阻礙警方執法，罪行性質嚴重，一般須判處監禁式刑罰，認為原審裁判官犯下原則錯誤，建議上訴庭改判具較大阻嚇的刑罰，形容社會服務令某程度剝削一個人的自由，性質比感化令嚴重。

上訴庭法官彭偉昌問律政司是否認同社服令「唔係冇牙嘅東西」、「畀機會，最小都社服令呀，點會感化呀？」律政司一方表示同意，形容涉案警長有保護裝備，沒因被告的行為受傷純屬幸運。

官質疑非路過一時衝動

答辯方則同意感化令的判刑過輕，惟希望法庭考慮被告的個人情况，考慮改判社服令，又形容被告只是上班途中路過，非身穿黑衣的示威者。彭官質疑法庭應否視所有示威者均身穿黑衣，「印象中未必完全係咁」。

彭官又引述被告親自撰寫的求情信，指被告稱自己當日「在大型示威活動中因與警員發生衝突被捕……市民應以合法方式爭取訴求，而非暴力方式表達不滿」，質疑被告「同路過有啲分別」，「如果路過，會寫段咁嘅嘢出嚟？」被告一方回應重申被告並非示威者，只是一時衝動犯案。

【案件編號：CAAR8/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 襲警 反修例運動

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