陳智思重申無意選特首

下任特首需中央港人信任 有溝通能力

陳智思昨出席團結香港基金舉辦的網上論壇，他表示沒興趣競選特首。陳智思認為，在一國兩制下，下任特首需獲得中央政府及香港市民信任、能在各項複雜議題中平衡各方利益、具良好溝通能力及同情心。他稱自己近日刻意保持低調，以免被誤會是為競選特首而爭取曝光。

陳智思表示，行會成員負責給特首意見，最終決定權在特首，「未試過有一個決定是全部人都反對，但特首堅持要做，是沒有可能的」。他認為倘所有行會成員均附和特首，才是不健康現象。至於去年的反修例風波，陳智思說政府「不能夠讓人認為（修例）是正確的事，反而讓人覺得這是陰謀」，承認推銷政策的工作有不足，未來亦應考慮市民對政策的接受程度。

泰國反政府示威持續，出生泰國華僑家族的陳智思認為，香港和泰國示威有相似之處，但稱社交媒體充斥有關泰國示威的不實新聞，呼籲公衆不要只理解表面的事情。

支持明日大嶼方向 可再討論規模

「明日大嶼」計劃遭民主派強烈反對，陳智思表示支持計劃的方向，但可再討論具體發展規模，他稱相對郊野公園、棕地等，發展新地區阻力較少，認為應容許明日大嶼計劃做前期研究。