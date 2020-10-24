港聞

港聞二

前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進

【明報專訊】《蘋果日報》昨報道，近日有警務人員執勤時避用官方對講機，自行購買並使用內地出品、沒加密及錄音功能的對講機，質疑警方不想留下紀錄、逃避監察。本報亦拍攝到，有警員10月1日在銅鑼灣使用該品牌對講機。警方回應稱會了解事件，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

10．1銅鑼灣有警用「瓦力能」對講機

警隊現時使用具錄音及加密功能的「第三代指揮及控制通訊系統」，包括摩托羅拉數碼無線電對講機。《蘋果日報》昨報道，警方在8．31事件一周年及10月1日的國慶遊行執勤時，有機動部隊成員使用大陸品牌「瓦力能WLN」對講機，在淘寶及鴨寮街分別售50元人民幣及150港元。本報亦拍攝到，有港島總區應變大隊及機動部隊成員10月1日在銅鑼灣使用該品牌對講機。

警消息：未申請 涉嫌違通例

為解決「jam機」非避錄音

警方消息人士表示，初步調查確認有警員未經申請，自行購買對講機在行動期間使用，涉嫌違反《警察通例》，涉及的警員人數尚待調查，初步所知涉及不止一個職級，有警長亦有督察。他解釋，警方官方電台通話設備數量有限，會出現兩人或四人共用一部的情况，多人使用時會「jam機」，疑有警員購買坊間通訊設備自行解決有關問題，否認為逃避錄音而自購通訊設備；對話主要是處理物流問題，例如通知警員休息或食飯等，是否有人用作行動資訊溝通則尚待調查。

警方消息人士亦承認，使用非官方通訊設備可構成泄露私隱及行動資料的問題，故即使提出申請也不會獲批。他說警方會以紀律調查跟進事件，視乎嚴重性，處方可採取紀律處分行動。

根據《警察通例》，警隊所有資訊及通訊科技設備和設施一律須由資訊系統部或經該部門安排購置、安裝、搬移、維修、改良及處置。根據《通訊條例》第8條，除非擁有通訊事務管理局牌照，否則不可管有或使用任何作無線電通訊之用的器具，但第3條列明「本條例對官方並無約束力」。大律師黃宇逸指出，現時未有案例列明「官方」定義是否包括所有所有公務員，「豁免的立法原意未必去到這麼闊」。

上 / 下一篇新聞

賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
機場試用快速測試 傳統檢測並行
機場試用快速測試 傳統檢測並行
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
包早餐海洋公園團268元 平過門票
包早餐海洋公園團268元 平過門票
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
陳智思重申無意選特首
陳智思重申無意選特首
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
付國豪：支持香港警察「光明正大」
付國豪：支持香港警察「光明正大」
區議員涉撕警署通告准保釋
區議員涉撕警署通告准保釋
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角