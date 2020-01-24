《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英

據《衛報》報道，英內政部估計極端情况下，首年最多有50萬BNO持有人及其受養人赴英，「中等」評估則料首年有12.3萬至15.2萬人赴英、5年後約32.24萬人。

中方批違諾干預內政

考慮不承認旅行證件

外交部發言人趙立堅昨於例行記者會批評英國違背承諾、干預香港事務及中國內政，稱中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

外交部駐港公署發聲明，稱《中英聯合聲明》無條款賦予英國在回歸後對香港承擔任何責任，「英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權」，稱英方對香港人許下承諾是一廂情願、無稽之談。

特區政府發言人表示，中英政府曾互換備忘錄，英方明確承諾不將英國居留權給予持有BNO的香港中國公民，批評英政府以《港區國安法》為藉口採取的措施「純屬政治操作」，嚴重違背備忘錄承諾，敦促英國政府停止干預香港事務。

料刺激英經濟 5年可達293億

《衛報》估計，計劃5年內刺激英國經濟達24至29億英鎊（約242億至293億港元），當中大部分為額外稅收。

民主黨前主席劉慧卿表示難料赴英人數，一直推動BNO事宜是冀給予港人選擇，「如情况愈來愈差、令港人認為像一國一制，沒有安全、自由、法治，（移民數字）三四倍都有」。劉說目前計劃主要以家庭為單位，冀安排更寬鬆、不規定要全家同時移居。

民主黨早前推出專線供查詢BNO事宜，該黨梁翊婷稱，英國公布措施後接獲20多宗查詢，她說港人對BNO簽證已有一定理解，目前查詢主要問及深入問題，包括過渡性准許證（LOTR）、提領強積金供款等，認為反映港人對移居已有計劃、而非只出於恐慌。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，英國BNO簽證措施涉違反《中英聯合聲明》有關國籍的備忘錄，並稱英國吸引力不大，「經濟又不好、疫情又不好，脫歐後前景亦不好」。被問到會否憂慮香港人才外流，她說不擔心，因赴英港人未必能在當地捱過6年，「總有優才來補充」。