深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士

未經修例 中大：已獲內地教育部批准

中大因逾500名醫學生及業界去年聯署反對深圳建醫學院，暫緩計劃，並稱中大（深圳）醫學院學位將名為「臨牀醫學學士」，但需修例才能頒發有關學位，需時一至兩年，招生初期會先以「臨牀醫學理學學士」招生。

有關修例仍未進行，中大昨日表示，中大（深圳）醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨牀醫學理學士」（Bachelor of Science in Clinical Medicine）；而中大（深圳）亦已獲內地教育部批准，畢業生可獲中大（深圳）頒發「醫學學士」（Bachelor of Medicine），作為在內地執業的認可資格。有關畢業生不會自動獲在港執業資格。《香港中文大學條例》指明學位不包括「臨牀醫學理學士」，對於有關做法有否違反該條例，以及為何不申請修例，校方沒正面回覆。

教育界立法會議員葉建源表示，中大按上述條例成立，理論上不能頒授條例以外的學位，但是否向中大（深圳）學生頒發的學位不用守香港法例，應由中大及港府釐清。