深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士

未經修例 中大:已獲內地教育部批准

中大因逾500名醫學生及業界去年聯署反對深圳建醫學院,暫緩計劃,並稱中大(深圳)醫學院學位將名為「臨牀醫學學士」,但需修例才能頒發有關學位,需時一至兩年,招生初期會先以「臨牀醫學理學學士」招生。

有關修例仍未進行,中大昨日表示,中大(深圳)醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨牀醫學理學士」(Bachelor of Science in Clinical Medicine);而中大(深圳)亦已獲內地教育部批准,畢業生可獲中大(深圳)頒發「醫學學士」(Bachelor of Medicine),作為在內地執業的認可資格。有關畢業生不會自動獲在港執業資格。《香港中文大學條例》指明學位不包括「臨牀醫學理學士」,對於有關做法有否違反該條例,以及為何不申請修例,校方沒正面回覆。

教育界立法會議員葉建源表示,中大按上述條例成立,理論上不能頒授條例以外的學位,但是否向中大(深圳)學生頒發的學位不用守香港法例,應由中大及港府釐清。