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140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查

【明報專訊】本港自去年6月出現首宗耳念珠菌（Candida auris）海外輸入個案，累計錄得約160宗；今年暫有140宗，較去年20宗增6倍，患者涉及九龍西聯網的瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院、仁濟醫院，當中兩人有感染病徵。因應瑪嘉烈及仁濟今年7月再現爆發，醫管局下周二（27日）會在全港急症醫院作耳念珠菌篩查，對象為帶有或感染多重耐藥性細菌（MDRO）的病人，料涵蓋約2000名住院病人。

患者涉瑪嘉烈北大嶼仁濟

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，人體可帶耳念珠菌，亦會受感染，引發心包炎、肺炎、嚴重尿道感染等，死亡率三成至六成。至本月10日，156宗個案中有59宗、即38%患者為老人院或殘疾院舍院友，近八成患者60歲以上，77%為男性。

兩宗受感染者均為男性，包括經接觸追蹤發現、真菌入血的54歲男，以及入院篩查發現的55歲男，均出現尿道管感染。他們分別留醫瑪嘉烈及仁濟，情况穩定。

在新冠疫情下，公院應對耳念珠菌爆發有困難。賴說，新冠患者入住隔離病房，耳念珠菌患者則入住普通病房，但真菌可從病人皮膚表面脫落、透過導管進入身體等，故會出現交叉感染。

疫下耳念珠菌患者未隔離

局方曾於瑪嘉烈及仁濟醫院化驗約2000個環境樣本，當中逾1%呈陽性，主要涉病人椅子、牀欄、過牀氈及手推車。

醫管局於今年第四季起陸續購置病人專用儀器，包括血壓計袖帶、聽診器等，料明年第一、二季覆蓋全港公院病人，九龍西聯網今年第四季先行。以往種菌要3至4天才有陽性結果，第9天才能有陰性結果，當局將引入PCR核酸測試，盼一日內有結果，加快接觸追蹤。

局方下周二起為約2000名於急症醫院、本身帶有或感染MDRO的住院病人篩查耳念珠菌，料11月中有結果。當局亦已擴大篩查，涵蓋過去12個月曾在本港以外地方住院、曾入住瑪嘉烈及仁濟的患者、曾有耳念珠菌個案居住的42間老人院或殘疾院舍，以及瑪嘉烈或仁濟醫院深切治療部的病人。

相關字詞﹕瑪嘉烈醫院 新型冠狀病毒 耳念珠菌

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