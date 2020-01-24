140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查

患者涉瑪嘉烈北大嶼仁濟

醫管局總感染控制主任賴偉文稱，人體可帶耳念珠菌，亦會受感染，引發心包炎、肺炎、嚴重尿道感染等，死亡率三成至六成。至本月10日，156宗個案中有59宗、即38%患者為老人院或殘疾院舍院友，近八成患者60歲以上，77%為男性。

兩宗受感染者均為男性，包括經接觸追蹤發現、真菌入血的54歲男，以及入院篩查發現的55歲男，均出現尿道管感染。他們分別留醫瑪嘉烈及仁濟，情况穩定。

在新冠疫情下，公院應對耳念珠菌爆發有困難。賴說，新冠患者入住隔離病房，耳念珠菌患者則入住普通病房，但真菌可從病人皮膚表面脫落、透過導管進入身體等，故會出現交叉感染。

疫下耳念珠菌患者未隔離

局方曾於瑪嘉烈及仁濟醫院化驗約2000個環境樣本，當中逾1%呈陽性，主要涉病人椅子、牀欄、過牀氈及手推車。

醫管局於今年第四季起陸續購置病人專用儀器，包括血壓計袖帶、聽診器等，料明年第一、二季覆蓋全港公院病人，九龍西聯網今年第四季先行。以往種菌要3至4天才有陽性結果，第9天才能有陰性結果，當局將引入PCR核酸測試，盼一日內有結果，加快接觸追蹤。

局方下周二起為約2000名於急症醫院、本身帶有或感染MDRO的住院病人篩查耳念珠菌，料11月中有結果。當局亦已擴大篩查，涵蓋過去12個月曾在本港以外地方住院、曾入住瑪嘉烈及仁濟的患者、曾有耳念珠菌個案居住的42間老人院或殘疾院舍，以及瑪嘉烈或仁濟醫院深切治療部的病人。