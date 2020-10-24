訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網

涉7案共騙2萬元

警方稱近日收到報案，指今年9月至10月期間，有人透過網上即時通訊軟件通知受害人，訛稱在轉數快上「過錯數」，並附上虛假短訊及截圖，令對方信以為真，再過數「還款」給騙徒。警方調查後，前日在秀茂坪拘捕28歲楊姓無業男子，他在警誡下承認與7宗案件有關，涉款2萬元，最大一筆騙款為1.2萬元。

據了解，騙徒於9月28日首次被捕，當時他聲稱是利用轉數快過數及收數之間的10分鐘漏洞行騙，惟警方調查發現轉數快過數根本沒有時差，並發現他另涉6宗案件，遂於前日他向警方報到時再次拘捕他。

警方調查發現被捕人胡亂在網上銀行輸入電話號碼，當「撞中」對方有轉數快戶口時，會輸入欲過數的金額，但在未有接下確認時將畫面截圖，再利用「太空卡」電話，假扮電腦系統將過數SMS短訊發送予對方，再以通訊軟件如WhatsApp等通知對方「過錯數」，並附上截圖，有時甚至訛稱「等啲錢救命」，催促對方歸還。受害人收到虛假短訊及截圖時，部分未有登入自己銀行帳戶查詢，即過數予騙徒。

警方呼籲市民提高警覺，如有懷疑，應先檢查自己銀行交易紀錄及向銀行查詢，免招損失。