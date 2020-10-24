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兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱

【明報專訊】兩名沒有駕駛執照、疑為「巴士發燒友」的九巴站務助理，昨日凌晨偷走一輛雙層九巴「遊車河」環遊新界約80公里，最終在大埔公路香港中文大學對開被警方截停拘捕。九巴稱不容忍和姑息任何偷竊行為，將解僱涉事員工。

事發昨日凌晨約2時，一輛原停泊在沙田水泉澳邨巴士總站、用作員工接送車的舊款雙層九巴被駕走，職員遍尋不果，根據巴士GPS定位系統追蹤，發現巴士行走路線非常迂迴及不尋常，於是報警。警方新界南衝鋒隊根據該巴士的GPS定位追截，終於在大圍美林邨對出發現該巴士行蹤。

被警追一度超速逆線

被警方發現時，該輛九巴上有兩人，他們發現警方後神色慌張，欲逃避追截，一度駕駛巴士超速逆線逃走。該九巴駛至大埔公路馬料水段中文大學崇基書院入口時，突然扭右越線急煞，橫擱路中，兩人隨即棄車逃入中大，最終在約100米外被制服拘捕，其中一人頸部受輕傷送院。

毁線路撻車 拆限速裝置

九巴回覆稱，職員翻查電腦系統後揭發事件。涉事巴士事後已駛回車廠檢查，經初步調查後，相信有人破壞原有電路裝置啟動巴士，並拆除車速限速裝置的線路。九巴稱會嚴肅處理事件，將解僱涉事員工，重申絕不容忍和姑息任何偷竊行為，會配合警方調查。

據悉，涉案兩人於凌晨開走巴士後遊車河，先駛往上水，再轉入元朗、屯門及荃灣，再經呈祥道、大埔公路沙田嶺段駛至大圍，被警方發現時，相信正駛回水泉澳邨交還巴士，全程行駛超過80公里。涉事巴士沒有受損，中大崇基門外留有約30米長煞車痕，警方事後通知九巴派員駛走巴士作進一步調查。

被捕兩人分別19歲姓吳及20歲姓黃，涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險而被捕，案件由沙田警區刑事調查隊第7隊跟進。現場消息稱，涉案兩人均為九巴站務助理，其中黃為兼職員工，沒領有駕駛執照，吳則持有過期的學習駕駛執照，二人駕走巴士後由吳駕車。二人被捕後向警方報稱熱愛巴士，熟悉巴士開車程序，於年多前為「親近」巴士而入職九巴。

相關字詞﹕九巴 巴膠 巴士迷

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