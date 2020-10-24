港聞

港聞二

五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京

【明報專訊】特首林鄭月娥早前押後發表《施政報告》，並解釋會前往北京與中央部委見面，爭取中央支持香港發展的政策。消息稱林太未必能在本月內赴京，但仍爭取下月底前公布《施政報告》。民主派召集人、民主黨主席胡志偉質疑，林太能否自行決定上京的行程，認為《施政報告》不一定能否如期在下月底前公布；行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀則稱押後是「意料中事」，不認為香港地位遭矮化。

仍擬下月底前公布施政報告

由於中共中央委員會將於本月26至29日在北京召開五中全會，政府消息人士預料，林鄭月娥能於本月內到北京參與部委協調會議的機會很微。對於《施政報告》是否仍然是爭取於11月底前公布，消息稱有關目標不變。

葉劉：意料中事 胡志偉：證林鄭不受重視

葉劉淑儀昨表示，林鄭月娥押後上京是「意料中事」，預料有關部委在五中全會召開前後均較忙碌，未必有時間與林太見面，但相信可以在11月安排訪京。

葉劉淑儀又表示，本港在多方面的發展都需要中央的支持，不認為待與內地商討之後才落實《施政報告》的內容，會矮化香港地位。

胡志偉表示，若消息屬實，則顯示林鄭月娥角色被動。他認為不管五中全會召開與否，中央仍可安排相關部門主管與林太會面，延遲赴京可見林鄭月娥不受重視，失去主導香港政策方向的條件，形容她變成「言聽計從的妹仔」，其所作為特首的角色、地位更是每况愈下。

相關字詞﹕北京 施政報告 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
機場試用快速測試 傳統檢測並行
機場試用快速測試 傳統檢測並行
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
包早餐海洋公園團268元 平過門票
包早餐海洋公園團268元 平過門票
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
陳智思重申無意選特首
陳智思重申無意選特首
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
付國豪：支持香港警察「光明正大」
付國豪：支持香港警察「光明正大」
區議員涉撕警署通告准保釋
區議員涉撕警署通告准保釋
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角