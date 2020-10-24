五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京

仍擬下月底前公布施政報告

由於中共中央委員會將於本月26至29日在北京召開五中全會，政府消息人士預料，林鄭月娥能於本月內到北京參與部委協調會議的機會很微。對於《施政報告》是否仍然是爭取於11月底前公布，消息稱有關目標不變。

葉劉：意料中事 胡志偉：證林鄭不受重視

葉劉淑儀昨表示，林鄭月娥押後上京是「意料中事」，預料有關部委在五中全會召開前後均較忙碌，未必有時間與林太見面，但相信可以在11月安排訪京。

葉劉淑儀又表示，本港在多方面的發展都需要中央的支持，不認為待與內地商討之後才落實《施政報告》的內容，會矮化香港地位。

胡志偉表示，若消息屬實，則顯示林鄭月娥角色被動。他認為不管五中全會召開與否，中央仍可安排相關部門主管與林太會面，延遲赴京可見林鄭月娥不受重視，失去主導香港政策方向的條件，形容她變成「言聽計從的妹仔」，其所作為特首的角色、地位更是每况愈下。