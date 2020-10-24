求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮

管浩鳴：再委台律師交陳報狀投案

管浩鳴表示，台灣律師前日下午再次向地檢處交陳報狀，重申已多次聯絡刑事局單一「窗口」，再三確認陳同佳赴台灣投案的意願，現正等待地檢處回覆落實入台許可之安排，律師團隊正努力和有關部門協商，盼盡快解決陳同佳赴台投案的入境安排。被問到會否建議特區政府與台灣當局先談，管浩鳴說，在合情合法的前提下當然希望雙方都能幫助陳同佳盡早回台投案，但當中有關的法律原則，他無法給予意見，只希望各方本着「人道主義」原則，助陳早日成行。管浩鳴亦稱，陳同佳赴台灣投案的決心沒有改變，惟現時問題是暫時未有辦法取得簽證，未能昨日起行，他說陳同佳對此十分無奈，盼潘母明白和理解。

台方接觸潘母 稱願與港商安排

潘母此前表示，若陳同佳於10月23日或之前赴台，她可為陳求情，惟昨日陳亦未成行。潘母昨透過中間人回覆查詢稱，若陳願意出來公開與潘母見面，潘母稱仍可再考慮為他求情。

代表潘母的中間人更稱，台方已與潘母接觸，又說台方聲稱樂意與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現只是等待香港警方聯絡潘母，而潘母願當中間人，促成兩地警方會面。警方晚上回覆稱，昨日已致電潘母以了解事件最新情况，並會與潘母保持聯絡和提供適切可行協助。

港府：須台准入境 陸委會：先談司法互助

保安局發言人昨發聲明，表明解決事情的第一步是台方批准陳入境，此權力在台方手中，只要陳獲准入台，即使原則上批准，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可即研究行程安排。發言人又表示，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助不是接受投案的先決條件。保安局稱香港有關司法協助的條例不適用於台灣，港府不可能違法，台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。

陸委會回覆查詢表示，士林地檢署已收到陳同佳透過委任律師的遞狀，重申基於事實調查需要，港府應務實回應台方提出的司法互助請求，重申案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由雙方政府先談好相關事宜，才能討論陳同佳入境問題。