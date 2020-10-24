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國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約

【明報專訊】國泰航空裁減2000多名機艙服務員，其餘員工需下月4日前決定是否簽新合約，接受減薪、設薪金上限等條款，國泰空中服務員工會昨與管方會面，雙方未達共識，但同日國泰向員工發電郵表明，不會就新合約內容與工會談判，並肯定是永久性質；更稱已簽署新合約人數，足以維持航班運作至2021年。工會形容電郵內容「有少少恐嚇」員工，又形容新合約是不平等條約。

電郵稱「條款是永久」 促考慮現實簽約

國泰航空機艙服務部員工關係及傳訊主管郭韻怡昨向機艙服務員發電郵，向員工「給予建議」，稱管方會繼續聆聽工會意見，但不會就新合約內容與工會談判，亦沒能力更改條款，條款肯定是永久性質。電郵又謂，現時已簽新約人數足以維持航班運作至2021年，促員工考慮環球經濟環境的現實，在限期前簽新合約。

工會晤管方提4訴求 被覆「會反映」

工會昨與管方機艙客戶服務部會面，工會主席王思敏稱表達了4項訴求，包括更改新約為短暫性質、延長員工簽新約限期、為不簽新約員工提供自願離職計劃並給予與被裁員工相近待遇，以及給予被裁員工更多支援。但她稱，管方代表只說會向管理層反映訴求，雙方未達共識。

至於會否有進一步行動，王思敏稱先諮詢律師意見。對於管方電郵稱有足夠機艙服務員，王思敏批評「有少少恐嚇」，要員工盡快簽新合約。

王思敏昨早在商台節目《在晴朗的一天出發》形容，新合約為不平等條約。她稱工會前日向會員發問卷，逾2000份回應中，逾八成認為新合約改動後才簽署。她說不願簽新合約員工會被視為解僱，呼籲留任員工簽名前想清楚。

高層明年續減薪15%至30%

國泰航空回覆，明年會繼續實施現行高級管理層減薪安排，減幅為15%至30%，而所有員工明年不獲加薪，亦不獲發本年度酌情年終獎金。勞工處表示至今收到177宗查詢。

國泰董事會獨立非常務董事陳智思昨在團結香港基金的網上論壇表示，董事會曾就重組多次討論。他稱自己作為獨立董事，不能決定多少員工去留，「但我們有參與決定」，相信管理層已盡力將影響減至最低。他認為是次重組無可避免，亦是唯一出路，「否則成間公司無埋」。

相關字詞﹕陳智思 國泰空中服務員工會 不平等條約 國泰航空

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