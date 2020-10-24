旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解

根據通告，已簽署《本地遊防疫承諾書》並提交申請表格的遊議會會員，如需讓其導遊及領隊在接待本地團時全程講解，必須重新簽署並提交經修訂的申請表格。陳智遠表示「唔使帶（不能在街上講解的）無聲導賞團啦」，稱會辦實體團，但需時籌備，未必能立刻推出。

邱騰華稱不應「鑽空子」

縱橫遊棄用普測結果

另外，承諾書亦要求導遊須有新冠病毒檢測陰性結果，縱橫遊前日稱打算以社區普及檢測計劃（全民檢測）結果作證明。商務及經濟發展局長邱騰華昨回應稱，旅行社不應「鑽空子」，否則適得其反，用太舊的檢測結果也會令旅客憂慮，檢測應在出團前幾天內進行才合理。

邱騰華稱，放寬本地遊有兩個前設，一是整體防疫要做得夠好，二是業界「要走多步」，政府「不可能每項（檢測）活動都包底」。他說若疫情反彈，會毫不猶豫地重新收緊政策。旅議會昨日的通告顯示，政府全數資助持證導遊及領隊在認可醫療檢測機構接受檢測，下周公布詳情。

縱橫遊前日稱會以全民檢測結果作陰性認證，至昨日發聲明稱，因收到旅議會主席最新解釋，說明本地遊承諾書內提及的領隊導遊檢測須在出發前合理時間內進行，故預備出發的本地遊領隊和導遊會在本周再做檢測。

（疫情第三波）