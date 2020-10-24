港聞

港聞一

旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解

【明報專訊】政府昨日起放寬本地團上限至30人，原規定導遊在戶外景點需在車船上講解，「活現香港」創辦人陳智遠日前批評政府預設所有本地遊都是包車的「鴨仔團」，是逆旅遊潮流。旅議會昨發通告表示會修訂相關條文，讓配備無線導覽系統等工具的導遊及領隊，毋須只在交通工具上講解，可全程講解。

根據通告，已簽署《本地遊防疫承諾書》並提交申請表格的遊議會會員，如需讓其導遊及領隊在接待本地團時全程講解，必須重新簽署並提交經修訂的申請表格。陳智遠表示「唔使帶（不能在街上講解的）無聲導賞團啦」，稱會辦實體團，但需時籌備，未必能立刻推出。

邱騰華稱不應「鑽空子」

縱橫遊棄用普測結果

另外，承諾書亦要求導遊須有新冠病毒檢測陰性結果，縱橫遊前日稱打算以社區普及檢測計劃（全民檢測）結果作證明。商務及經濟發展局長邱騰華昨回應稱，旅行社不應「鑽空子」，否則適得其反，用太舊的檢測結果也會令旅客憂慮，檢測應在出團前幾天內進行才合理。

邱騰華稱，放寬本地遊有兩個前設，一是整體防疫要做得夠好，二是業界「要走多步」，政府「不可能每項（檢測）活動都包底」。他說若疫情反彈，會毫不猶豫地重新收緊政策。旅議會昨日的通告顯示，政府全數資助持證導遊及領隊在認可醫療檢測機構接受檢測，下周公布詳情。

縱橫遊前日稱會以全民檢測結果作陰性認證，至昨日發聲明稱，因收到旅議會主席最新解釋，說明本地遊承諾書內提及的領隊導遊檢測須在出發前合理時間內進行，故預備出發的本地遊領隊和導遊會在本周再做檢測。

（疫情第三波）

相關字詞﹕邱騰華 新型冠狀病毒 旅議會

上 / 下一篇新聞

賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
機場試用快速測試 傳統檢測並行
機場試用快速測試 傳統檢測並行
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
包早餐海洋公園團268元 平過門票
包早餐海洋公園團268元 平過門票
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
陳智思重申無意選特首
陳智思重申無意選特首
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
付國豪：支持香港警察「光明正大」
付國豪：支持香港警察「光明正大」
區議員涉撕警署通告准保釋
區議員涉撕警署通告准保釋
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角