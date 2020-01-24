包早餐海洋公園團268元 平過門票

昨起放寬至30人 7人成團

據旅議會網站，已獲有條件豁免辦本地團的旅行社有31間，除主題樂園行程外，也有遊長洲、南丫島，以及郊外地區行山攝影行程。

部分本地團會到添好運吃點心。添好運區域經理麥子健稱，起初有一間旅行社固定每周有三四團光顧，政府宣布放寬本地團人數後，多了三四間查詢，本周末約有4團，周六周日估計每團有20多人。他說香港站添好運只有90個座位，在一半入座率要求下「不能接太多」，要留位給街客。他補充，因為以數十元一位接團客，生意額僅佔總數一成。

上車探熱隔行坐 旅議會職員巡查

錦倫旅運一個7人本地團昨早在香港站添好運吃早餐，再去海洋公園，旅遊業議會職員在香港站外巡查，導遊逐一為上車的團友探熱，團友上車後亦隔行坐，旅議會職員其後登上旅遊巴拍照。

團友胡先生與4名朋友同行，他說期待已久，又批評政府太遲放寬本地團人數，「我哋喜歡團體活動，唔知點解香港政府幾乎封殺晒整個旅遊業，我覺得唔公平囉，地鐵巴士都多人」。疫情前胡先生每月都出外旅遊，相信只要做好防疫，就不會感染，日後會繼續報本地團。另一從事酒店業、與男友同行的團友張小姐說，昨日團費約250元，包括早餐及海洋公園門票，相當便宜。

旅社獲綠色旅遊資助 稱只賺薄利

海洋公園成人門票正價498元，該團團費268元，錦倫旅運有限公司執行董事胡景豪說，主題公園向旅行社提供門票優惠，加上政府資助旅行代理商辦綠色本地遊，每名參加者「鼓勵金」200元，辦本地團仍有微薄利潤，但他強調，單靠本地團不足以支撐旅行社持續營運，只期望透過本地團營造旅遊氣氛及提升員工士氣。

昨帶團的導遊莊小姐說，現時「起碼有工開」，但要視乎多少人參加本地團，預料收入較以往接待歐美客仍有頗大差距。

（疫情第三波）