港聞

港聞一

包早餐海洋公園團268元 平過門票

【明報專訊】港府為控制疫情，未有放寬4人限聚令，但昨日起放寬本地遊行團上限至30人，即有團出發，7人成團先去添好運吃點心早餐，再去海洋公園，有團友稱每人團費268元，比海洋公園票價低約一半，因此報團。旅行社負責人稱，主題公園向旅行社提供優惠，加上有綠色旅遊資助，因此可推平價團賺取薄利。

昨起放寬至30人 7人成團

據旅議會網站，已獲有條件豁免辦本地團的旅行社有31間，除主題樂園行程外，也有遊長洲、南丫島，以及郊外地區行山攝影行程。

部分本地團會到添好運吃點心。添好運區域經理麥子健稱，起初有一間旅行社固定每周有三四團光顧，政府宣布放寬本地團人數後，多了三四間查詢，本周末約有4團，周六周日估計每團有20多人。他說香港站添好運只有90個座位，在一半入座率要求下「不能接太多」，要留位給街客。他補充，因為以數十元一位接團客，生意額僅佔總數一成。

上車探熱隔行坐 旅議會職員巡查

錦倫旅運一個7人本地團昨早在香港站添好運吃早餐，再去海洋公園，旅遊業議會職員在香港站外巡查，導遊逐一為上車的團友探熱，團友上車後亦隔行坐，旅議會職員其後登上旅遊巴拍照。

團友胡先生與4名朋友同行，他說期待已久，又批評政府太遲放寬本地團人數，「我哋喜歡團體活動，唔知點解香港政府幾乎封殺晒整個旅遊業，我覺得唔公平囉，地鐵巴士都多人」。疫情前胡先生每月都出外旅遊，相信只要做好防疫，就不會感染，日後會繼續報本地團。另一從事酒店業、與男友同行的團友張小姐說，昨日團費約250元，包括早餐及海洋公園門票，相當便宜。

旅社獲綠色旅遊資助 稱只賺薄利

海洋公園成人門票正價498元，該團團費268元，錦倫旅運有限公司執行董事胡景豪說，主題公園向旅行社提供門票優惠，加上政府資助旅行代理商辦綠色本地遊，每名參加者「鼓勵金」200元，辦本地團仍有微薄利潤，但他強調，單靠本地團不足以支撐旅行社持續營運，只期望透過本地團營造旅遊氣氛及提升員工士氣。

昨帶團的導遊莊小姐說，現時「起碼有工開」，但要視乎多少人參加本地團，預料收入較以往接待歐美客仍有頗大差距。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
賽諾菲：供港流感疫苗批次與韓不同 韓涉疫苗死者增至36 許樹昌：個別事件毋須恐慌
機場試用快速測試 傳統檢測並行
機場試用快速測試 傳統檢測並行
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
旅議會放寬帶團限制 配無線導覽可全程講解
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
袁國勇：中港抗疫贏首仗 冬季迎苦戰
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
國泰函員工稱簽新約「夠人」 不談判 工會批恐嚇 指不平等條約
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
求情死線過 潘母：倘陳同佳願晤可再考慮
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
港停芬蘭逃犯移交 《泰晤士報》：愛爾蘭停與港引渡協議
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
五中全會將開 消息：林鄭本月難訪京
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
兩巴士迷職員偷九巴環遊新界被捕 任站務助理同無駕照 九巴：會解僱
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
涉事「超富」型號臨退役 寥寥可數
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
790輛九巴上層裝安全帶 涉1.2億
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
訛稱轉數快「過錯數」求歸還 騙徒落網
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
140宗耳念珠菌年增6倍 公院展篩查
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
收5800授權處理「缺勤」 員工陣線促展集體談判
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
《衛報》引英政府估計：首年最多50萬人BNO赴英
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
前線涉用私伙對講機 警：倘證違規必跟進
陳智思重申無意選特首
陳智思重申無意選特首
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
18歲任文員 父病逝母生瘤弟自閉 律政司申加刑 踢警男感化改囚30日
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
民建聯鄺星宇刀傷兩人囚一年 官：有計劃 極危險
付國豪：支持香港警察「光明正大」
付國豪：支持香港警察「光明正大」
區議員涉撕警署通告准保釋
區議員涉撕警署通告准保釋
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
美酒佳餚網班 教製「黯然銷魂飯」 移師線上辦5周 百酒商參加530餐廳設優惠
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
壽眉+龍井+黃金梨 氈酒釀出香港味
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
通識書自願送審 審批團隊逾半教局中人
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
巴士情殺案 同窗：被告屢換女友 與死者常吵架
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
嗌咪遭票控 吳文遠：投訴人距百米
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】爭做IT委會主席 何君堯嗌DQ莫乃光
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】嬲唔擴兩元乘車優惠 民記財會鬧政府
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】Lunch哥李慧琼「世紀合照」
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】林健鋒開香檳 主席提唔好噴地氈
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角
【Emily】《再說皇都》網上研討會 頭炮細說北角