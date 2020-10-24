印度回港確診漢同染登革熱 本港首宗

衛生防護中心昨公布於10月16至22日，錄得兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期曾到印度，其中一名41歲男子，於10月16日已確診感染新型冠狀病毒（第5220宗）。

梁子超：未知同時染疫有何影響

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，暫未有資料顯示病人同時感染兩種病毒對病情有何影響，不排除令病情更嚴重，但暫未見登革熱嚴重地區的新冠疫情特別嚴重；亦有可能感染其中一種病，會令免疫系統受「訓練」，不易感染另一種病。他說，兩種病都以支援治療為主，但若兩種病的病情都嚴重，新冠病毒易致血管凝血，登革熱則易出血，治療或較複雜。

他又說，登革熱病徵同樣包括發燒，若病情不嚴重、未導致出血，發燒病人確診新冠病毒後，或會漏診登革熱，需在醫院、檢疫中心、接收強制檢疫者的酒店等地方做好滅蚊，防止登革熱傳播。

昨增4宗 一疑與俄國輸入個案有關

本港昨增4宗新冠病毒確診，其中3宗是輸入個案，另一宗個案與輸入個案有關，病人是29歲男子（第5283宗），由檢疫中心送院，傳染期曾住南丫島大灣南。翻查資料，早前確診的個案中，有一名52歲男子住南丫島大灣南（第5252宗），病人10月8日由俄羅斯抵港，19日確診。政府於10月16日宣布會將俄羅斯納入極高風險地區，旅客在上機前要有病毒檢測陰性報告，抵港後要在酒店完成14日強制檢疫，有關規定10月26日生效。

（疫情第三波）